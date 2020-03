Xperia 1 II et Xperia 10 II : Sony mise sur une expérience cinéma

Déjà très remarqués l'an passé avec leur écran au format 21:9e, les derniers smartphones de la gamme Xperia avaient offert un design tout en longueur et permis à Sony de se démarquer sur le marché des mobiles.

L'année 2020 s'inscrit dans cette continuité de la part de la firme japonaise. Cette dernière vient de présenter les Xperia 1 II et Xperia 10 II, dont la commercialisation devrait intervenir dans le courant du printemps aux tarifs respectifs de 1.119 euros et 369 euros. Surtout, Sony affiche une ambition certaine : celle de corriger le tir du côté des équipements photos.

Xperia 1 II : un concentré du savoir-faire Sony

Le même en beaucoup mieux ? Le Xperia 1 II aura la lourde charge de porter les couleurs de Sony dans le rayon haut de gamme des revendeurs de smartphones. Commercialisé au prix de 1.199 euros, ce terminal entend rivaliser avec les Galaxy S20 + et Ultra de Samsung, les iPhone 11 Pro d'Apple ou encore les futurs P40 Pro de Huawei. Et à ce tarif, Sony compte bien montrer tout son savoir-faire. Si la première itération du Xperia 1, sortie l'an passé, misait sur un écran OLED héritant de l'expérience de Sony dans les téléviseurs (empruntant au passage des technologies des écrans Bravia), la version II pousse encore l'expérience.

Sony mise donc sur un écran 4K HDR OLED de 6,5 pouces. Le traitement de l'image Bravia est toujours là, auquel s'ajoute une option «qualité pro» qui permet de calibrer la colorimétrie de la dalle. Côté son, Sony promet un rendu Dolby Atmos (déjà entendu sur d'autres mobile), mais aussi le 360 Reality Audio, option dont la société est propriétaire et qui promet d'offrir une écoute spatialisée à 360° de certaines pistes ou musiques enregistrées comme telles. Certains fichiers, issus du catalogue Sony Music, sont d'ailleurs déjà disponibles sur Deezer ou Tidal, notamment.

Surtout, le groupe électronique ajoute une brique supplémentaire à son flagship de l'année, puisque l'équipement photo hérite lui aussi de technologies importées de sa section photographie. Sony applique ici son partenariat avec l'allemand Zeiss (spécialiste de l'optique), comme pour ses appareils photo de la gamme Alpha. Ainsi, les trois objectifs dorsaux du terminal seront montés sur des verres de ce type, équivalent à 16, 24 et 70 mm. Un bloc photo qui pourrait permettre à Sony de faire enfin la différence avec la concurrence, toujours très en avance sur ce point. Enfin, côté composants, Sony promet une batterie de 4.000 mAh, la charge sans fil, 8 Go de Ram et 26 Go de mémoire (exensible via le port micro SD), ainsi qu'une étanchéité jusqu'à 1,50 m sous l'eau.

Le Xperia 1 II est attendu pour la fin du printemps, au prix de 1.199 euros.

Xperia 10 II : un milieu de gamme avec de sérieux arguments

Proposé à 369 euros, le Xperia 10 II vise quant à lui un public plus large, mais Sony compte établir ses volumes de ventes grâce à un modèle qui ambitionne que concurrencer les modèles chinois (Xiaomi, Oppo, Honor...) de milieu de gamme. Et ce Xperia possède des arguments intéressants pour séduire. A commencer par le choix de lui offrir la technologie OLED pour son écran 21:9e, de quoi donner une qualité d'image encore rare sur cette gamme de prix.

Ici Sony entend cibler ados et étudiants à la recherche d'un mobile complet et étanche (IP 68), qui devrait offrir un équipement photo correct, hérité du Xperia 1 de 2019. L'objet intègre une batterie de 3.600 mAh, ainsi que 4Go de Ram et 128 Go de mémoire. Petit plus, Sony promet une compatiblité de certains jeux mobiles au format 21:9e. Si Fortnite était proposé l'an passé à ce format, Activision promet de porter Call of Duty Mobile en 21:9e, pour offrir une vision panoramique aux joueurs, le tout permettant d'appairer une manette PS4 pour jouer dans des conditions plus satisfaisantes.

Le Xperia 10 II sera lancé fin mars-début avril au pric de 369 euros.