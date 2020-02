Huawei Mate Xs : un nouveau mobile à écran pliable à... 2.499 euros

Annulé en raison du Coronavirus, le Mobile World Congress se transforme cette année en une série de keynotes délocalisées. L'entreprise chinoise Huawei en profite ce lundi 24 février pour lever le voile sur ses nouveautés.

A commencer par la présentation de son Mate Xs. Un an après son projet Mate X, premier mobile pliable de la firme qui n'a finalement jamais été commercialisé, ce nouveau mobile à écran pliable témoigne de l'ambition de Huawei dans cette technologie.

Plus fin que son prédécesseur, le Mate Xs reste surtout une vitrine technologique du savoir-faire de la firme chinoise qui commercialisera ce modèle au tarif de 2.499 euros, soit l'un des mobiles les plus chers du marché.

Contrairement à Samsung, qui a choisi de protéger son écran pliable en le mettant à l'intérieur d'une coque pour ses modèles Fold et Z Flip, Huawei entend afficher dès l'extérieur sa dalle flexible. L'intérêt est ici de pouvoir profiter d'un seul et même écran, même lorsque celui-ci est replié. Un choix qui lui offre un design plus réussi, avec un écran qui entoure l'objet presque à 360 °. Toutefois, ce choix de forme pose la question inévitable de sa robustesse. Si Huawei demeure confiant, il faudra suivre les premiers tests d'un tel modèle afin de savoir si l'appareil résiste bien aux chocs et aux rayures.

© Huawei

Si le smartphone affiche une image de 6,6 pouces de diagonale sur la face avant (6,38 sur la face arrière repliée), une fois ouvert, le mode tablette profite alors d'un écran 4:3 de 8 pouces. Très fin, l'objet comporte deux extrémités, l'une ne dépassant pas les 5,4 mm d'épaisseur et l'autre 11 mm, qui intègre le module photo, composé de quatre capteurs.

Prêt pour la 5G

A l'intérieur de ce flagship, on retrouve le processeur maison Kirin 990, déjà présent sur le très puissant Mate 30 Pro (indisponible en France). Surtout, le Mate Xs peut se vanter d'être prêt pour la 5G. L'objet est porté par 8 Go de Ram.

Prévu pour être commercialisé dans les prochains mois, le Mate Xs reste le plus cher des mobiles chez Huawei. Une sortie en France n'a pas enore été confirmée.