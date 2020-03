Coronavirus : robots, réalité augmentée, drones... quand la technologie aide à éradiquer le virus en Chine

Des mini-chars robotisés, des casques pour savoir à distance qui a de la température, des drones pour apporter des médicaments dans les zones en quarantaine... La Chine s'est rapidement emparée de diverses technologies pour lutter et contenir le Covid-19. Voici les moyens high-tech les plus spectaculaires déployés.

Des mini-chars radiocommandés pour désinfecter

Plutôt que d'envoyer des équipes de nettoyage dans les rues des grandes villes de l'Empire du Milieu, les autorités misent sur des mini-chars pilotés à distance. Plusieurs images filmées par les médias locaux montrent différents modèles utilisés pour répandre notamment du désinfectant afin de lutter contre le coronavirus.

Check out these miniature 'tanks' in Shanxi Province, China. Rather than fighting the epidemic, they are helping to clean it up! pic.twitter.com/TnTDb9ao3h — China Xinhua News (@XHNews) February 29, 2020

How does a disinfection robot aid #coronavirus prevention at a science park in east China's Hefei pic.twitter.com/LkJDoGn36o — China Xinhua Sci-Tech (@XHscitech) March 2, 2020

Des casques pour détecter les personnes fiévreuses

Plus impressionnant, certains policiers sont munis de casques de réalité augmentée. Cet équipement affiche une image thermique des passants, permettant au passage de connaître leur température corporelle en temps réel. Les personnes fiévreuses sont alors interpellées par les forces de l'ordre.

Chengdu city, Sichuan Province, has armed #COVID19 epidemic control personnel with a high-tech smart helmet that can automatically measure passengers-by temperature when they enter a 5-meter range. The helmet will ring an alarm if anyone has a fever. pic.twitter.com/t56hpBwHVJ — Global Times (@globaltimesnews) March 3, 2020

Des drones pour livrer des produits médicaux

Des drones autonomes ou pas sont également utilisés afin de livrer certains produits à distance. En témoigne, cet aéronef utilisé à Wuhan, épicentre de l'épidémie, afin de livrer les hôpitaux. La ville étant placée sous stricte quarantaine, le drone permet d'apporter des produits et médicaments en urgence.

Hezhou city in Guangxi has sent five autonomous drones to Wuhan, the epicenter of the #coronavirus outbreak, to help with the delivery of medical supplies. #COVID19 #tech #China #drone pic.twitter.com/72aS7bsVop — China Daily (@ChinaDaily) March 3, 2020

Des robots pour livrer les repas

Pour livrer des colis et des repas, des robots circulent également dans certaines villes, hôtels et hôpitaux. L'idée est toujours de limiter les contacts humains.

Unmanned intelligent robots have been put into use at a residential community in Guiyang, SW China’s Guizhou to support the “non-contact delivery” service amid the #COVID19 outbreak. Residents can pick up the package with a verification code from the robot that roaming around. pic.twitter.com/xZFB1Hyo0Q — China Science (@ChinaScience) February 27, 2020