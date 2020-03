Coronavirus : pour limiter la contagion, un site vous réprimande lorsque vous vous touchez le visage

«Do not touch your face est un outil qui vous apprend à éviter de toucher votre visage grâce à votre webcam». La description a de quoi laisser perplexe et pourtant c'est exactement ce que propose le site donottouchyourface.com, créé par trois américains.

Ils ont eu cette idée en entendant les recommandations officielles visant à limiter la propagation du coronavirus. On tousse dans son coude, on se lave les mains et... on évite autant que possible de se toucher le visage.

Concrètement, Do not touch your face repose sur un algorithme d'apprentissage automatique qu'il faut d'abord configurer à l'aide de sa webcam.

Dans un premier temps, le site demande à l'utilisateur de réaliser une courte vidéo au cours de laquelle il ne se touche le visage à aucun moment. Il doit en revanche le faire dans la deuxième séquence demandée.

Ainsi, le logiciel sera non seulement capable de faire la différence entre les deux situations mais aussi d'avertir l'utilisateur lorsqu'il porte les mains à son visage. Dans ce cas-là, un message audio retentit : «No !».

We made a little site that will yell at you... whenever you touch your face. Hope it helps you learn to stop touching your face! Try it out: https://t.co/IGNEQZIFAX Made with @mikebodge @lanewinfield #donottouchyourface #coronaoutbreak #COVID19 pic.twitter.com/jL5Ids9UV0 — Isaac Blankensmith (@Blankensmith) March 4, 2020

A ceux qui craindraient d'autoriser l'accès à leur webcam, donottouchyourface.com assure que «l'ensemble de ce site s'exécute localement». Cela signifie, selon les créateurs, que le processus s'effectue exclusivement sur l'ordinateur de l'internaute et que ses informations ne sont donc «jamais envoyées sur internet».

Prudents, ils précisent également que l'initiative ne protège pas du Covid-19 avec certitude. Mais, d'après eux, «ça pourrait aider».