Coronavirus : les Australiens se battent pour du papier toilette à cause du «syndrome FOMO»

En Australie, des clients se sont battus pour du papier toilette. Une frénésie qui s'expliquerait par le syndrôme «Fear of missing out» ou «FOMO», soit la peur de rater quelque chose, selon un médecin interrogé par BBC News.

A l'inverse des masques ou des gels hydroalcooliques, le papier toilette ne protège pas du coronavirus. En revanche, ne plus avoir de papier toilette chez soi peu certes être embêtant. Or, les autorités australiennes affirment qu'il n'y a pas de pénurie sur ce produit.

La BBC a alors cherché à expliquer cette ruée sur le papier toilette, et il se pourrait que le syndrome Fear of missing out (FOMO), soit la peur de rater quelque chose, en soit à l'origine : «Ils pensent que si cette personne l'achète, si mon voisin l'achète, il doit y avoir une raison et je dois y aller aussi», explique le professeur Nitika Garg de l'Université de Nouvelles-Galles du Sud à la BBC News.

vol a main armée de «PQ»

Une situation dont s'amusent les médias australiens ainsi que les internautes qui réagissent sous différents hashtags sur Twitter : #toiletpapercrisis, #toiletpaperpanic, ou encore #toiletPaperApocalypse.

Mais les australiens ne sont pas les seuls inquiets d'une éventuelle pénurie de papier toilette. A Hong-Kong, trois hommes ont volé des paquets de papier toilette pour un montant de plus de 1 000 dollars hongkongais, soit l'équivalent de 119 euros, le lundi 17 février dernier.