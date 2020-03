Animal Crossing New Horizons : on a testé le paradis tendance HEC

Animal Crossing revient avec une recette enrichie et toujours aussi efficace. Un voyage dépaysant et paisible pour les commerçants plus que les combattants.

Qui ne rêve pas, surtout en ce moment, de partir vivre sur une île déserte ? C’est le voyage que propose ce tout nouvel Animal Crossing : New Horizons, titre phare dans la galaxie Nintendo, disponible ce vendredi 20 mars. A l’instar des Sims, mais en plus accessible, car plus simple (pour ne pas dire simpliste), la célèbre saga créée en 2001 se veut être un simulateur de vie.

L’aventure commence alors que l’on pose ses valises sur une île paisible et presque déserte car déjà, quelques autres voyageurs nous accompagnent. On va donc ici commencer par installer sa tente et apprendre le b-a-ba de la survie en milieu, non pas hostile, mais paradisiaque. Tout un concept à des années lumières de l’âpreté d’un Koh Lanta.

Très vite toutefois, la vraie vie vous rattrape. A peine êtes-vous arrivé que Tom Nook, le voyagiste à l’origine de l’aventure, vous rappelle qu’il faudra rembourser le vol qui vous a amené ici, la tente et tout le matériel mis à votre disposition. Visiblement, même au paradis on pense business. Même si l’on parle de « miles Nook » ou de clochettes, il faut comprendre que dans ce bas monde rien n’est gratuit ma bonne dame. D’emblée, vous voilà propulsé délégué insulaire : votre mission, rendre le coin suffisamment attractif pour y faire venir un max de touristes. Autant dire que «déserte», l’île ne le sera pas très longtemps…

Animal Crossing ne constitue toutefois pas qu’une grande initiation au monde du capitalisme. L’aventure s’avère bien plus riche et va bien au-delà des seules mécaniques de commerce. Déjà, parce que le titre vous invite à explorer cette douce contrée. Pas de combat ici, ni d’énigmes. Ici tout n’est que bienveillance. Tout juste doit-on collecter des ressources afin d’en fabriquer des nouvelles. C’est une des nouveautés de cet opus : la possibilité de fabriquer ses propres objets (crafting). Ou bien déterrer des fossiles afin de les amener au musée du coin. Il y a toujours mille et une petites choses à faire.

C’est aussi un des points forts de cet opus qui sait multiplier les tâches pour préserver l’intérêt du joueur. Des mini-quêtes (ou mini-tâches) à accomplir et qui elles aussi se placent souvent sous le signe du commerce et de l’échange. Tout cela pourquoi ? Améliorer son quotidien, aménager son plus bel intérieur ou sa plus jolie zone de vie (puisqu’il est désormais possible de modifier jusqu’au terrain lui-même en ajoutant par exemple des rivières).

Outre ces nombreux échanges commerciaux, Animal Crossing invite aussi à interagir avec les autres. Les nombreux personnages au look kawaï dirigés par la console mais aussi avec d’autres joueurs. Ici, jusqu’à huit joueurs enregistrés sur une même console peuvent vivre sur une même île. On peut aussi se retrouver à huit en ligne, dans le même lieu pour explorer les environs et accomplir les nombreuses tâches qui vous attendent ici afin d’améliorer votre confort qui reste ici un thème central.

Afin de vous créer votre petit monde à vous, il est possible non seulement de fabriquer mais aussi d’améliorer une multitude de meubles ou de vêtements. De quoi rendre votre petit avatar unique tout comme son intérieur et plus largement son petit coin de paradis. Parce qu’une fois encore, on s’accomplit avant tout ici en agrandissant sa garde-robe ou sa collection de meubles. Un but comme un autre me direz-vous.

Une série qui semble être très en phase avec notre époque (et notre géographie).

Reste qu’on se prend rapidement au jeu. Il y a toujours une ressource à collecter, un service à rendre à l’un de ces gentils habitants, un objet à crafter… Le tout dans un monde sans arme ni haine ni violence mais avec Nook Miles et Clochettes. On s’interrogerait presque sur la portée philosophique de cette aventure ou les échanges commerciaux remplacent la distribution de mornifles à son prochain. Peut-être la clé du succès de la série Animal Crossing, qui semble être en fin de compte très en phase avec notre époque (et notre géographie).

Animal Crossing : New Horizons, Nintendo, sur Switch.