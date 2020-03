Des visites en réalité virtuelle et pédagogiques pour sortir malgré le confinement

Alors que le mot d'ordre «Restez chez vous» se popularise, la réalité virtuelle s'affiche comme une solution pour «sortir» et découvrir des monuments et pays sans risquer une mauvaise rencontre avec la maladie. Voici les lieux que l'on peut visiter à distance depuis chez soi, souvent avec un simple smartphone, un casque ou une console de jeu.

Le château de Versailles

Après avoir donné à admirer la galerie des Glaces à 360 ° sur Street View, Google et le château de Versailles poursuivent l’expérience des visites high-tech. Et cette fois-ci, la promenade se fait en réalité virtuelle.

Une première pour ce monument historique qui invite à admirer ses ors… tout en 3D. Ainsi, quelque 36.000 m2 de surfaces intérieures, en comptant murs et plafonds, et 500.000 m2 de jardins ont été entièrement modélisés pour des balades virtuelles, qu’il est possible de réaliser gratuitement depuis chez soi.

La grotte chauvet

Site incoutournable pour les passionnés de préhistoire, la célèbre grotte Chauvet peut se visiter désormais en réalité virtuelle et en réalité augmentée grâce à Google Arts & Culture. Un travail de titan a été mené pour transporter les visiteurs virtuels 36.000 ans en arrière au temps de l'homme de Cro-Magnon. Un véritable voyage dans le temps dans ce lieu fermé au public depuis 1994, année de sa découverte.

Les dessins rupestres de nos ancêtres se dévoilent ici dans un parcours inédit et filmé à 360 ° d'une durée de 10 minutes. Les comédiennes Cécile de France et Daisy Ridley (Star Wars) -pour la version anglaise- prêtent leur voix à un récit pédagogique au cœur de l'Ardèche. La vidéo est également visible sur YouTube (ci-dessus) dans une vidéo à 360 °.

Notre-Dame de paris

Fermée au public en raison des futurs travaux attendus, la cathédrale Notre-Dame révèle désormais ses cicatrices. Un documentaire en réalité virtuelle invite à pénétrer dans les lieux afin de prendre conscience de l'ampleur des dégats provoqués par l'incendie du 15 avril dernier. La société Targo, qui avait déjà réalisé un premier documentaire en VR sur l'édifice avant le sinistre, est ainsi revenue sur le site afin d'obtenir des images à 360° inédites.

Ce documentaire saisissant et à valeur informative offre ainsi une immersion inédite dans la cathédrale meurtrie. Il faut toutefois se munir d'un casque VR Oculus (Rift, Rift S, Quest et Go) afin de le visionner sur la chaîne VR Oculus TV, chaîne du groupe Facebook qui a notamment financé ce reportage.

Pompei

Et les visites se poursuivent aussi ailleurs dans le monde, comme en Italie où les sites historiques les plus visités se mettent à la page. Pompéi, reconnu patrimoine de l'humanité, propose ainsi plusieurs vidéos immersives sur YouTube. Une vidéo proposée par Arte raconte l'histoire du site enseveli par l'éruption du Vésuve, près de Naples.

Les pyramides d'Egypte

Il faut également se tourner vers les jeux vidéo pour remonter le temps et voyager comme si on y était au temps des Pharaons. Assassin's Creed Origins Discovery Tour expédie le joueur au cœur de l’Egypte antique et de ses mystères. L’initiative d’Ubisoft est une première pour un blockbuster, et une réussite totale. L’éditeur français s’est adjoint les services d’historiens pour ajouter à son jeu une dimension ludo-éducative qui force le respect.

Du delta du Nil à Memphis, en passant par Alexandrie, on est invité à déambuler librement pour s’intéresser aux us et coutumes, aux croyances, mais aussi à l’artisanat, à l’architecture ou encore à l’esclavage. Soit toutes les facettes qui composaient l’une des plus puissantes civilisations de l’Histoire. Loin de tout combat, cette œuvre permet donc de découvrir, textes explicatifs à l’appui, les secrets des pyramides, des hiéroglyphes, des pharaons ou des momies. Quelque 75 visites guidées sont également proposées.