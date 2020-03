On a testé Langrisser I & II, une stratégie à l’ancienne et toujours gagnante

Saga légendaire parmi les jeux de stratégie au tour par tour, Langrisser opère un retour remarqué en ce début d’année.

Le premier opus et ses suites avaient marqué les amateurs du genre sur Mega Drive dès 1991, avant d’être déclinés sur d’autres consoles. Reste que ces titres n’avaient jamais connu de sortie officielle sur le Vieux Continent, chose enfin réparée avec Langrisser I & II remake sur consoles et PC.

L'univers de Langrisser nous plonge dans un monde médiéval fantastique où les forces du chaos tentent d’assombrir les terres du royaume de Baltia. Dans la peau d’un jeune prince intrépide, le joueur doit se muer en un fin stratège et comprendre l’art de la guerre pour triompher.

Sur ce scénario classique, les deux titres se plaisent à tisser romances, fraternités, esprit de conquête et moments de bravoure. Et si le premier titre paraît un brin naïf dans sa narration, le second opus délivre une histoire bien plus tragique. Rappelons également que ces deux jeux visaient, à leur époque, un public plus mature et des joueurs plus expérimentés.

Il ne faut donc pas croire que derrière son côté «à l'ancienne», Langrisser I & II soit simpliste. Bien au contraire, on y découvre un jeu où les missions deviennent de plus en plus ardues et il conviendra de bien choisir ses généraux et ses troupes (lanciers, cavaliers, fantassins, magiciens...) pour parer au mieux à ses opposants belliqueux. Les batailles sont ici longues et certaines peuvent durer plusieurs heures. Heuresusment un système de sauvegarde rapide est disponible à tous moment durant les combats.

Basique mais terriblement efficace, Langrisser profite également d’une nouvelle direction artistique et de musiques réorchestrées. Si celles-ci sont particulièrement réussies, les puristes peuvent toutefois profiter des anciens design à leur gré, tout aussi magnifiques, voire particulièrement originaux pour l'époque. Un retour dont on salue la superbe.

Langrisser I & II, Kochmedia, sur PS4, PC et Switch, le 13 mars (Texte en anglais).