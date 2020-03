Comment faire une réunion de famille en vidéo ?

Grands-parents isolés, familles éclatées, cousins expatriés... En période de confinement général ne serait-il pas temps d'organiser une belle réunion par le biais des appels vidéo ? Voici comment procéder, même si l'on est pas un pro de l'informatique et des smartphones.

Plusieurs dizaines d'applications gèrent aujourd'hui les appels vidéo avec de multiples participants.

Nous vous recommandons principalement d'utiliser un smartphone. C'est sans doute l'appareil le plus simple à utiliser pour envisager une telle réunion, quelque soit l'âge des participants. Pratique et présent dans quasiment tous les foyers, peu de membres pourront se plaindre de ne pas en posséder.

Whatsapp jusqu'à quatre

Si Whatsapp est bien connu des habitués des appels vidéo, il convient d'abord de souligner que cette appli ne peut pas gérer plus de quatre participants. On peut donc opter pour cette formule pour des retrouvailles en comité restreint. Pour y parvenir, une personne (qui deviendra l'administrateur du groupe) va donc créer un groupe de quatre interlocuteurs et lancera un appel vidéo à l'aide la touche téléphonique en choisissant la caméra. Les autres recevront alors une invitation à décrocher. Il peuvent activer ou désactiver la caméra s'ils le souhaitent en appuyant sur le bouton prévu à cet effet en bas d'écran.

Whatsapp, sur smartphones et tablettes iOS et Android, et sur ordinateur via le site Whatsapp sur tout navigateur internet.

FACETIME JUSQU'À 32

Si tout les membres de la famille possèdent un iPhone ou un iPad d'Apple opter pour Facetime est une bonne solution. De part sa simplicité et l'ergonomie de son application. Là encore, la solution s'adresse aux familles nombreuses, puisqu'elle peut accueillir jusqu'à 32 personnes. Ici la personne qui prend la parole est alors affichée dans une case plus importante, pratique pour suivre la conversation et éviter toute cacophonie. Pour lancer un appel vidéo à plusieurs, il convient d'ouvrir l'application, d'appuyer sur le bouton "+" et d'ajouter les différents contacts. L'appel peut être lancé et chacun en sera notifié. Il est même possible d'adjoindre des filtres et des petits masques et Animojis en temps réel et en réalité augmentée pour s'amuser, pour celles et ceux possédant un appareil intégrant Face ID.

Facetime en groupe, uniquement sur iPhone, iPad sous iOS (12.1 et plus) et ordinateurs sous MacOS.

Messenger jusqu'à 50

Autre application dérivée de Facebook, Messenger propose, quant à lui, d'organiser des sessions réunissant jusqu'à 50 personnes. Pratique pour les très grandes familles. Avant toute chose il convient que chacun soit inscrit sur Messenger et soit accepté comme ami au préalable dans la liste de contacts. Une fois tout le monde réuni, une personne va alors ouvrir une discussion dans l'onglet prévu à cet effet. Il suffit d'ouvrir une nouvelle coversation (bouton représenté en haut à droite par un petit crayon dans une case) et de sélectionner les différents contacts qui y prendront part. En activant la discussion, l'icône proposant un appel vidéo (symbolisé par une petite caméra bleue) est alors activable et chacun en sera notifié pour décrocher. Il est également possible d'ajouter d'autres interlocuteurs durant la conversation en les invitant à vous rejoindre.

Messenger, sur smartphones et tablettes iOS et Android, et sur ordinateur via Facebook sur tout navigateur internet.

Zoom jusqu'à 100

Application montante au sein des entreprises, Zoom est aussi disponible gratuitement pour les particuliers, à la fois sur smartphones, tablettes mais aussi Mac et PC Windows. Son avantage est de pouvoir inviter jusqu'à 100 personnes en même temps. Simple d'usage, Zoom impose toutefois des conversations limitées à 40 minutes maximum dans sa version sans frais. Pour dépasser cette limite, il faudra que chacun s'acquitte d'un abonnement à 14 euros.

Zoom, sur smartphones et tablettes iOS et Android, et sur ordinateurs via le logiciel Zoom.

Teams sans limite

Autre solution intéressante, Teams de Microsoft est l'application qui monte pour organiser des conférences vidéos, tandis qu'elle remplace progressivement la bien connue Skype Entreprise. Gratuite dans son usage, elle présente l'avantage de ne pas être limitée en nombre de participants. Teams est disponible sur tous les mobiles Android et iOS, ainsi que sur les PC Windows 10 et les Mac. Les options sont simples à gérer et il est possible de se partager des fichiers, comme des photos par exemple. Et pourquoi pas lancer une partie de Pictionary par ce biais ?

Teams, sur smartphones et tablettes iOS et Android, et sur ordinateurs.