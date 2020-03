On a testé «TT Isle of Man 2» : un jeu de moto grisant et passionnant

Qui n'a pas besoin d'évasion actuellement ? A l'heure du confinement général, la sortie de la simulation de moto TT Isle of Man 2 est sans doute l'un des meilleurs moyens de s'offrir une virée exotique et grisante par l'intermédiaire de son téléviseur.

Le nouveau titre du studio français KT Racing invite en effet à enfourcher une grosse cylindrée, à tourner la poignée des gaz et à s'offrir un voyage grisant -mais non dénué de dangers- sur les routes du Royaume-Uni et d'Irlande.

Sorti en 2018 sur PS4, Xbox One et PC, le premier opus de «TT Isle of Man Ride on The Edge» s'était révélé être une excellente surprise pour les amateurs du genre en proposant une simulation pointue, exigeante, mais perfectible. Si nous saluions déjà ses qualités en le classant parmi les meilleurs jeux vidéo de l'année (n°24), cette suite prend le même chemin pour 2020 en se payant le luxe de corriger certaines erreurs de jeunesse.

Disponible depuis le 20 mars, «TT Isle of Man 2» est clairement une réussite, tant sur le plan des sensations de pilotage que sur le contenu, bien étoffé. KT Racing offre aussi un rendu graphique plus poussé et mieux fini, à commencer par la modélisation de son circuit phare, celui de l'Île de Man.

Entrée dans l'histoire dès 1907, cette course sur route invite à faire preuve d'une concentration de tous les instants pour parcourir ses 61 km et négocier ses 260 virages, avec des pointes à plus de 300 km/h. Afin de parfaire le sentiment d'immersion, le studio parisien s'est adjoint les services de Julien Toniutti, pilote français qui s'est déjà illustré sur cette course légendaire et qui détient le record français du tour en 18:09.

Celui-ci a prodigué de nombreux conseils sur le rendu des sensations, tandis que l'équipe s'est rendue sur place afin de scanner au laser chaque centimètre carré du circuit. Parallèlement, la mise à niveau du moteur graphique offre une sensation de vitesse mieux maîtrisée, tandis que l'ajout d'une vue casque, depuis le regard du pilote, renforce la qualité de l'immersion.

Mais c'est surtout au niveau des sensations de pilotage beaucoup plus souple que «TT Isle of Man 2» se distingue. Il convient en effet d'apprendre par cœur un tel tracé avec ses bosses et ses pièges, ses moments d'accélération, donnant l'impression d'être constamment sur le fil du rasoir, pour éviter la chute. Et pourtant, il faudra faire preuve de patience avant d'assimiler l'intégralité du circuit et espérer tomber sous la barre des 19 minutes au tour, temps réalisé par les meilleurs pilotes dans la réalité.

Le jeu de KT Racing étoffe également son contenu. A la course mythique, les développeurs ont adjoint un circuit libre et fictif d'une soixantaine de kilomètres. S'il est possible de s'y déplacer à son gré, celui-ci sert également de terrain de jeu en mode carrière, avec de nombreuses épreuves. Le mode carrière a d'ailleurs été très largement revu, avec de nombreuses épreuves invitant à suivre un calendrier de courses et à progresser. Enfin, «TT 2» propose volontairement un nombre restreint de motos, au nombre de 18, offrant toutes des sensations de pilotage différentes, certaines bécanes légendaires faisant leur entrée.

«TT Isle of Man 2» cumule donc les superlatifs pour les amateurs de deux-roues à la recherche d'une simulation à la hauteur. Riche en sensations et désormais bien pourvu en contenu -même si on aurait aimé plus de courses différentes-, le titre de KT Racing ne demande qu'à s'apprivoiser comme une belle cylindrée.

TT Isle of Man Ride on The Edge 2, Big Ben/Nacon, sur PS4, Xbox One et PC.