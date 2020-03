On a testé Spyder sur Apple Arcade, un jeu d'espionnage malin et captivant

Petit mais costaud. Voilà le leitmotiv qui anime l'Agent 8, un espion si discret qu'il a déjà peut-être pénétré chez vous... sans que vous ne le sachiez.

Ce petit robot araigné est surtout le héros de Spyder, nouveau jeu vidéo d'aventure et de réflexion qui rejoint la centaine de titres qui composent désomais le catalogue Apple Arcade.

Spyder se démarque par la grande qualité de sa réalisation et de son ambiance sixties. Le joueur est ici invité à incarner ce robot-araignée, baptisé Agent 8, envoyé là où un espion comme le célèbre 007 ne peut pas passer. Discret et bourré de gadgets en tous genres, l'Agent 8 va devoir sauver la planète des plans machiavéliques mis au point par les services secrets de nations hostiles.

Parmi toutes les capacités offertes à cet espion de poche, celle de marcher sur n'importe quelle surface permet d’explorer les niveaux, tout en marchant du sol au plafond. «Nous voulions rendre le monde de Spyder incroyablement tactile et palpable, et c'est là que les gadgets entrent en jeu. Lorsque vous utilisez le tournevis, vous effectuez un mouvement de dévissage sur l'écran tactile. Lorsque vous utilisez la torche de coupe pour ouvrir une nouvelle partie du niveau, vous tracez le chemin de la torche avec votre doigt. Nous pensons que ce type d'approche tactile pour jouer permet au joueur de créer un lien plus intime avec l'Agent 8», explique Peter Hopkins, directeur du design chez Sumo Digital. Un studio émérite, déjà derrière Team Sonic Racing, Hitman 2 ou Little Big Planet 3.

Parallèlement, un travail intéressant a été mené pour donner une impression de gigantisme au joueur qui voit le monde à travers les yeux de cette petite araignée. «Tout dans le jeu est construit à l'échelle du monde réel, ajoute Peter Hopkins. L'un des premiers objets que vous rencontrez est une règle sur un bureau. Celle-ci est à 100 % à l'échelle. Le véritable défi était donc de créer des environnements conformes à l'échelle humaine. Nous voulons que le joueur soit constamment immergé dans son rôle, et cela signifie qu'à chaque instant, il devrait toujours y avoir quelque chose d'intéressant à faire. Il a fallu beaucoup de temps pour trouver le bon équilibre entre un espace qui fonctionnait pour un humain, tout en devenant un environnement amusant à explorer pour l'Agent 8.»

Le studio Sumo Digital, donne ici le meilleur de lui-même pour un jeu de réflexion malin et attachant. Surtout, le titre livre bien des secrets et donne lieu à de nombreux casse-têtes que l'on peut résoudre seul ou en famille, dans des environnements variés (au cœur d'un site de lancement de missiles atomiques ou dans les entrailles d'un avion en plein vol). Il faut toujours explorer et prendre soin d'étudier chaque objet ou chaque meuble autour de soi pour progresser. Notre test s'est déroulé à la fois sur un iPhone et sur un téléviseur par le biais de l'Apple TV et d'une manette PS4, l'expérience proposée est ici la même, mais nous précisons notre préférence pour l'usage de l'écran tactile, qui rend l'univers de l'Agent 8 plus tangible.

Spyder, Apple, sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.