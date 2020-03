Apple dévoile son nouvel iPad Pro et un nouveau MacBook Air

C'est la saison des mise à jour chez Apple pour ses MacBook Air et son iPad Pro. La firme à la pomme a dévoile ce mercredi 18 mars les versions 2020 de ses produits bureautiques phares.

Loin d'un simple gain de puissance, ces nouvelles moutures s'offrent leur lot de technologies innovantes.

Un iPad Pro tourné vers la réalité augmentée

A commencer par le nouvel iPad Pro, dont le dernier lancement remonte à novembre 2018. Celui-ci introduisait un nouveau design avec un écran presque total en 11 et 12,9 pouces. Un look qu'Apple reprend dans cette version 2020, tout en lui adjoignant une batterie de petites nouveautés intéressantes. De quoi marquer le 10e anniversaire de l'iPad et 500 millions d'unités vendues à travers le monde depuis 2010, précise Apple.

La principale innovation cette année se trouve au dos de l'iPad Pro, avec un bloc photo inspiré du carré des iPhone 11. Si deux capteurs photos (dont un grand angle) sont proposés, ceux-ci se voient adjoindre un troisième capteur présenté comme un scanner baptisé LiDAR. Ce dernier entend principalement offrir une option de cartographie 3D en temps réel du lieu où l'on se trouve. A la manière des capteurs Time of Flight des derniers smartphones où un laser va calculer la distance entre les objets photographier, le scanner d'Apple pousse l'idée plus loin en étant capable de calculer avec précision l'emplacement des meubles d'une pièces, pour calculer des distances ou proposer une expérience en réalité augmentée précise. Jeux vidéo, appli médicale ou de mesures devraient connaître un niveau de précision sans précédent.

L'iPad Pro hérite également d'un nouveau processeur A12Z Bionic, promis comme 2,6x plus puissant que le processeur de l'iPad Pro de 2018. L'objet devient ainsi plus à l'aise pour le montage vidéo 4K (notamment), mais aussi pour les applications et les jeux vidéo les plus gourmands.

Enfin, l'iPad Pro se rapproche encore un peu plus du monde des MacBook Air et des PC portables, avec le lancement prévu pour mai prochain d'un clavier spécial. Baptisé Magic Keyboard (à partir de 339 euros), celui-ci pousse encore l'expérience que l'on pourrait avoir sur un MacBook par exemple. Un trackpad est même utilisable afin d'utiliser certaines applications bureautiques notamment de manière plus simple qu'en appuyant sur l'écran tactile. Enfin, un système de charnières permet de surélever la tablette afin d'avoir un confort d'usage proche de celui d'un iMac. De quoi transformer l'iPad Pro en ordinateur portable.

Le nouvel iPad Pro sera lancé à 899 euros pour sa version 11 pouces et 1.119 euros pour la 12,9 pouces, les précommandes sont déjà ouvertes.

Un MacBook Air doté d'un nouveau clavier

Autre annonce de la firme à la pomme, le MacBook Air dans sa nouvelle version profite d'une mise à jour intéressante pour un tarif affiché à partir de 1.199 euros. Si son aspect esthétique ne change pas, il hérite surtout d'un nouveau clavier. Les touches papillons ont été abandonnées au profit du Magic Keyboard déjà présent sur les MacBook Pro.

Le portable phare des gammes Apple profite ainsi de touches mieux enchassées dans le chassis en aluminium (100 % recyclé) et d'un toucher plus silencieux. Parallèlement, Apple annonce booster ses composants, avec une mémoire de base de 256 Go et un processeur deux fois plus puissant, ainsi qu'un gain de puissance graphique de 80 %, par rapport à l'ancienne génération.

Le MacBook Air est désormais en précommande à partir de 1.199 euros.