Pokémon GO adapte son contenu au confinement

Plus question de sortir pour attraper des monstres. Avec le confinement, Pokémon Go a fini par adapter son contenu pour que ses millions de «dresseurs» encore actifs puissent s'adonner à leur passe-temps... chez eux.

Niantic Inc., société créatrice du célèbre jeu mobile en réalité augmentée, a lancé la «Go Battle League». Celle-ci invite à participer à des duels entre dresseurs, qui doivent aligner leur pokémon et les faire combattre. Les meilleurs obtiennent des prix et des bonus.

«Nous avons réduit la distance à parcourir à pied pour participer à la GO Battle League de 3 km à zéro, nous avons introduit des encens et des pokéballs à prix très réduits pour que les gens puissent attraper des Pokémon depuis chez eux, et nous avons multiplié par deux le taux d’apparition. Les cadeaux ont un contenu plus utile et nous avons augmenté la capacité de stockage afin que vous puissiez envoyer et recevoir plus de cadeaux», a expliqué Niantic dans un billet de blog.

Plusieurs tournois sont ainsi organisés régulièrement afin de poursuivre sa quête. Lancé en juillet 2016, Pokémon GO reste toujours l'un des jeux mobiles les plus rentables sur smarpthones et tablettes. En 2019, il a encore généré près de 900 millions de dollars de revenus.

Attention, sortir capturer de petits monstres dans un rayon d'un kilomètre autour de chez soi n'est pas une raison valable prévue par l'attestation de déplacement dérogatoire.