Whatsapp, Zoom, TikTok,…. les applications les plus téléchargées depuis le début du confinement

Confinés chez eux depuis trois semaines, les Français ressentent le besoin de communiquer avec leurs proches et la nécessité de se divertir. Dans ce contexte si spécial, certaines applications tirent leur épingle du jeu.

Zoom, Houseparty ou encore TikTok arrivent dans le peloton de tête des applis les plus téléchargées, entre fin mars et début avril, selon le bilan dressé par Statista.

La communication au centre des priorités numériques

Sans trop de surprise, celles qui permettent de communiquer à distance se taillent la part du lion. Et ce, qu’il s’agisse d’outils pour rester en contact avec ses amis, sa famille, ou pour poursuivre son activité professionnelle.

Alors que le télétravail s'est largement déployé dans le pays, Zoom, appli spécialisée dans les téléconférences et les réunions en ligne a enregistré plus d'un demi-million de téléchargements, entre le 26 mars et 1er avril, sur les deux plates-formes (Google Play et Apple store). Elle arrive à la deuxième position des applications les plus téléchargées.

De leurs côtés, Whatsapp - téléchargée près de 400 000 fois en une semaine rien que sur Google play - et Skype, qui s’est vu installée plus de 130 000 fois via Google play, sont largement plébiscitées pour maintenir du lien social et communiquer à plusieurs en simultané, notamment via les désormais fameux « apéros virtuels ». Peu connue avant le confinement, Houseparty est également aujourd’hui largement popularisée. L’application qui fait actuellement le buzz en proposant de jouer à des jeux de groupe a cumulé, en sept jours, plus de 270 000 téléchargements sur les deux plates-formes.

Les applications pour se divertir ont la cote

Bien connue des jeunes et très appréciée pour sa fonction play back, l’application TikTok, cumule, quant à elle, près de 250 000 téléchargements.

Enfin, alors que les écrans sont plus que jamais devenus une source d’évasion, les applications de divertissement ont la cote. Plato, qui met à disposition des jeux multi-joueurs, arrivent en tête des applications les plus téléchargées sur l’Apple Store quand Discord, un chat pour gamers, vient clore ce top 5.