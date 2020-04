Confinement : garder le sens de la fête grâce au clubbing virtuel

Avec le confinement, la vie nocturne se transforme et les adeptes de clubbing n'entendent pas arrêter de faire la fête.

Ils s'appellent Club Q, The Zone et The House of Yes aux Etats-Unis, Unitedwestream.berlin en Allemagne ou encore L'Appart en France et presque chaque soir ou chaque samedi ces clubs virtuels tirent leurs épais rideaux rouges et montent le son pour accueillir les fêtards confinés.

Outre-Atlantique, une fois la tenue de soirée enfilée et la webcam allumée, direction l'application Zoom pour participer à une soirée géante à laquelle plus de 1.000 personnes peuvent prendre part. Mais attention, rien n'est totalement gratuit. Pour accéder au Club Quarantee, les clubbers confinés doivent notamment se délester de 10 dollars pour accéder au «lieu» et peuvent même dépenser 80 dollars pour se retrouver dans une «pièce privée» pour discuter en petit groupe, avec un DJ particulier pour animer la soirée, explique Bloomberg. Et dès que la limite de 1.000 internautes connectés est atteinte, un système de queue (que les habitués des boîtes de nuit connaissent bien) est activé. La communauté LGBT a d'ailleurs elle aussi son lieu de rendez-vous avec le Club Quarantine.

Enfin, celles et ceux qui ont toujours voulu tenter d'entrer dans le célèbre The House of Yes à New York (ou s'y sont toujours fait jeter), peuvent tenter leur chance sur ses rendez-vous en ligne lors de ses Cyber Saturday. Il est possible de prendre part au danses et de se trémousser face caméra sur Zoom, mais il est aussi possible de rester spectateur via la châine Twitch de l'événement.

A Berlin, ville réputée pour son sens de la fête, les clubs se sont réunis sous la banière du site Unitedwestream. Avec pour leitmotiv de «sauver la culture clubbing de la capitale allemande» qui réunit plus 9.000 employés et des milliers de DJ, l'opération propose chaque jour dès 15h et jusqu'à minuit, des sessions live à travers différentes boîtes de nuit de la ville. Si l'accès est gratuit, le site propose d'accéder à des financements participatifs, des t-shirts et du merchandising pour soutenir ces lieux. Les meilleurs DJ sets sont même disponibles dans la section concerts d'Arte.tv.

En France depuis le 21 mars, les fêtards se donnent rendez-vous chaque samedi de 21h à 23h sur L'Appart, via son groupe Facebook. Un groupe gratuit. Plus de 1.500 visiteurs se sont relayés sur le stream dans la nuit du 18 avril. Manière pour les noctambules de conserver les bonnes habitudes, d'autant que le déconfinement du 11 mai, ne concernera pas les clubs.