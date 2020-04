NordVPN: l'avenir de la navigation sécurisée

Le monde est actuellement en pleine transition. Le confinement engendre des changements relatifs dans nos méthodes de travail et l'endroit d’où nous travaillons, la majorité de la population étant amenée à exercer des activités professionnelles à distance.

Lorsque cette crise sanitaire sera contrôlée et terminée, les plus grandes sociétés et entreprises conserveront ce modèle professionnel. Pour les entreprises innovantes, le challenge associé au télétravail pourrait définir des avantages non-négligeables. Pourquoi louer ou acheter pour une superficie coûteuse de plusieurs dizaines (ou centaines) de mètres carrés afin d’installer des bureaux si vos employés peuvent travailler tout aussi efficacement depuis leur propre domicile ?

Aujourd'hui et plus que jamais, Internet joue un rôle déterminant dans notre société. Ainsi, la cybersécurité est essentielle pour les particuliers et les employés profitant du télétravail. A ce titre, l’utilisation d’un VPN pour chiffrer vos données de navigation est une solution accessible et vivement recommandée.

Pourquoi utiliser un VPN ?

Lorsque vous utilisez un VPN, vous définissez un tunnel chiffré entre votre appareil et un serveur sécurisé. Grâce à cette solution, vos données seront automatiquement acheminées depuis ce serveur ; si un internaute malveillant tente de pirater votre Wi-Fi, celui-ci ne pourra consulter qu’un flux de code indéchiffrable.

NordVPN garantit votre confidentialité. Votre fournisseur d’Accès à Internet (FAI) ne pourra plus enregistrer ou vendre vos données à des services tiers. En d’autres mots, vous contrôlez l’accès à votre registre de navigation et définissez chaque autorisation.

Cette caractéristique liée à la confidentialité est l’une des priorités de NordVPN. Ainsi, aucune récolte ou conservation de registres d’activités n’est effectuée : les données des utilisateurs ne peuvent pas être subtilisées par des pirates ou réquisitionnées par les autorités gouvernementales.

Cette politique stricte combinée aux dernières technologies de chiffrement numérique est la « marque de fabrique » de NordVPN. Depuis ces 8 dernières années, ce choix favorise la croissance permanente de leur popularité et une satisfaction client inégalée.

Pourquoi choisir NordVPN ?

NordVPN est l'un des services dédiés à la cybersécurité les plus populaires sur le marché. Qu’il soit question de gestion de mots de passe ou de stockage sécurisé des données, cette société se distingue dans chaque domaine.

Le réseau privé virtuel NordVPN est souvent recommandé par les experts en cybersécurité. En effet, ce service est l’un des mieux évalués sur le marché et propose une solution de chiffrement de nouvelle génération à des millions d'abonnés dans le monde. En garantissant des vitesses de navigation exceptionnelles et un service clientèle disponible 24h / 24, NordVPN évoque une expérience utilisateur inégalée.

NordVPN se distingue également grâce à sa volonté éthique - c'est pourquoi ce service propose des VPN gratuits aux pays affectés par des régimes oppressifs, tout en appliquant une politique stricte de non-conservation d’un registre d’activité en ligne à l'ensemble de ses services.

« Chaque internaute peut préserver sa propre sécurité et confidentialité en ligne » est une affirmation essentielle qui définit la philosophie de NordVPN.

Naviguez sans aucune frontière



La transition des méthodes professionnelles en faveur du télétravail est indéniable. A ce titre, les VPN peuvent optimiser la sécurité des internautes.

Un VPN vous permet de rester en sécurité tout en vous assurant un contrôle maximal : définir qui peut voir et stocker vos données lorsque vous naviguez sur le web devient possible. De plus, vous n'avez besoin que d'un seul compte NordVPN pour protéger jusqu'à six appareils en simultané.

Les avantages liés aux VPN vont bien au-delà ! NordVPN optimise également votre expérience lors de chaque navigation en offrant un accès illimité aux derniers contenus publiés à travers le monde.

Avec plus de 5 700 serveurs localisés dans 59 pays, NordVPN vous permet de modifier l’emplacement de votre réseau privé virtuel à tout moment. En modifiant votre adresse IP depuis une autre région, vous pouvez contourner les géo-restrictions en quelques clics.

Vous souhaitez profiter de votre plateforme de streaming préférée depuis les États-Unis ou contourner certains géoblocages de contenus ? L’utilisation d’un VPN ne manquera pas de vous satisfaire.

NordVPN vous permet également de consulter des contenus temporairement inaccessibles depuis votre région. En effet, les sites de streaming et les plates-formes de jeux proposent régulièrement nouveaux titres en fonction d’une date d’accessibilité définie pour chaque pays.

Inutile d’attendre patiemment - vous pouvez naviguer sans aucune frontière digitale.

Travailler à domicile

Le télétravail peut être une excellente opportunité. Toutefois, cette solution évoque de nouvelles menaces associées à la cybersécurité.

Lorsque plusieurs employés sont réunis dans un même bureau, la gestion des habitudes de navigation à haut risque est naturellement simplifiée. Ce suivi peut protéger les appareils connectés face aux tentatives de hacking et permet de maintenir des protocoles de sécurité optimaux.

Les entreprises doivent élaborer des stratégies et des pratiques efficaces pour garantir un télétravail aussi efficace et sûr que possible. Cette problématique incite les particuliers et entreprises à adopter de nouvelles approches afin de protéger chaque donnée.

A ce titre, l’utilisation d’un VPN est sans conteste la meilleure stratégie.

La sécurité commence par le chiffrement

Lorsque des employés se connectent depuis leur réseau Wi-Fi domestique, les risques associés à la cybercriminalité deviennent non-négligeables. De plus, si ces professionnels utilisent un seul et unique appareil pour travailler et se divertir usage personnel), les menaces engendrées seront d’autant plus inquiétantes.

Chaque élément matériel ayant accès à un serveur d'entreprise ou à un e-mail professionnel évoque une « porte d’entrée » pour les cybercriminels. Lorsqu’un employé clique accidentellement sur un lien de phishing ou utilise un point d'accès non-sécurisé, l’ensemble des données d’une entreprise peut être exposée et compromise.

Plusieurs solutions permettent d'améliorer la sécurité d’un appareil connecté. Toutefois, la méthode la plus simple et efficace fait référence aux VPN. NordVPN permet de chiffrer le trafic de navigation d'un employé depuis un ordinateur ou appareil mobile afin de renforcer la sécurité des réseaux connectés.

NordVPN propose également un service adapté aux entreprises : NordVPN Teams. Cette solution de VPN sur mesure fournit des canaux de communication inter-entreprise sécurisés. Ainsi, l'activité des employés et la cybersécurité globale sont entièrement préservées.

Une méthode pertinente pour rester en sécurité

Il est trop tôt pour définir à quoi ressemblera « l’après Covid-19 ». Toutefois, une information peut être présentée avec certitude : rien ne sera plus pareil après cette crise sanitaire.

Pour de nombreuses sociétés, cette situation peut être perçue comme une opportunité pour restructurer chaque opération. La redéfinition de chaînes de communication, le renforcement de la sécurité et la réalisation d’économies seront souvent des priorités. Grâce à des services comme NordVPN, la transition en faveur du télétravail sera sécurisée et facilitée. Il s’agit donc d’une opportunité, et non d’un compromis.

Chaque internaute peut bénéficier d'un contrôle optimal concernant ses propres données et d'une meilleure compréhension de la cybersécurité. Grâce à NordVPN, les particuliers et les entreprises pourront privilégier de nouvelles technologies et bâtiront un monde digital plus sûr.

