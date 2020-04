Pinterest propose une nouvelle rubrique «Aujourd’hui» et bât des records d’audience

Grand pourvoyeur d'idées et territoire virtuel préféré des adeptes du «Do it yourself», Pinterest est sans doute l'un des bons remèdes au confinement. Pour rebondir sur ses audiences, qui connaissent une croissance sans précédent depuis le début de l'année, la plate-forme lance une nouvelle rubrique.

Baptisée «Aujourd'hui», cet onglet, qui apparaît désormais sur la page d'ouverture de l'application et du site internet, propose une sélection quotidienne des sujets et photos épinglées les plus populaires du moment.

L'idée étant de proposer une nouvelle source d'inspiration ou de s'intéresser à un mouvement culturel ou pictural et des conseils DIY par exemple. Idées bien-être, astuces pour bien cuisiner, recettes, conseils pour mieux ranger sa maison et propositions de décoration, activités pour la famille... Les thèmes sont ici régulièrement mis à jour, avec l'intention d'inciter ses utilisateurs à faire preuve de curiosité. En outre, Pinterest partage également ses meilleurs plans par le biais d'une page dédiée intitulée «Retour à l'essentiel».

Des recherches en forte croissance

Avec le confinement, Pinterest profite d'un regain d'intérêt sans précédent. Durant la semaine de Pâques en France, les recherches ont fait un bond de 71 % et les créations de tableaux de 57 % par rapport à l'année précédente, précise-t-on. Au niveau mondiale, depuis le 1er mars, les recherches ont augmenté de près de 25 %.