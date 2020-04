Les jeux vidéo, loisir n°1 durant le confinement des Français, selon Snapchat

Avec le confinement, on savait les Français accros aux films et aux séries TV, mais les jeux vidéo semblent attirer encore plus les foules.

Selon une étude révélée ce jeudi 16 avril, les utilisateurs de Snapchat sont 61 % à aller chercher «leur bien-être» dans les loisirs vidéoludiques, à la fois sur consoles et mobiles, durant le confinement. Ils sont 55 % à s'intéresser aux films et séries, 32 % à la pratique du sport ou du yoga et seulement 24 % à l'information.

Une constat qui n'est en réalité pas vraiment suprenant selon Michael Stora, psychologue et psychanalyste spécialiste des mondes numériques pour qui «le lien virtuel est aussi naturel que le lien réel. L’important c’est de pouvoir partager des émotions (...) Nous savons que c’est aussi un espace récréatif que l’on partage. Pour les Gamers, rien de plus naturel que le confinement.»

Les appels vidéo plébiscités

Parallèlement, sur l'ensemble des snapchatteurs interrogés, 62 % s'accordent à dire que parler avec ses amis et ses proches reste un bon moyen de trouver du réconfort. De manière générale, les trois quarts (73 %) des sondés privilégient les appels téléphoniques ou vidéo aux réseaux sociaux (64 %), aux sms ou aux messageries (63 %). L'usage de la vidéo est d'ailleurs un élément rassurant. «Le contact visuel (...) est un mécanisme pour lutter contre l’absence du corps de l’autre. Pallier à la séparation passe par un contact moins « froid » que l’écrit. La voix et le regard vont combler l’absence du toucher», analyse Michael Stora. Pour quatre sondés sur dix (41 %), «passer plus de temps avec leurs proches est l’un des principaux aspects positifs de la situation».

Loin d'être égoïstes, la moitié des snapchatteurs interrogés (51 %) déclarent avoir aidé une personne vulnérable ou prévoit de le faire durant le confinement. Une tendance qui d'ailleurs est légèrement plus prononcée chez les femmes (53 %) que chez les hommes (49 %).