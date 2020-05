Qu’est ce que Replika, l’appli pour se créer un ami virtuel qui fait fureur aux Etats-Unis ?

Des compagnons virtuels pour se sentir moins isolé durant le confinement. L'application Replika remporte actuellement un succès sans précédent aux Etats-Unis et témoigne de l'avenir des intelligences artificielles «entraînées» à sociabiliser avec l'homme.

Vus dans les films Her (2013) et Blade Runner 2049 (2017) et déjà dépeints par les auteurs de SF, des programmes informatiques avancés deviennent les meilleurs amis, voire le plus bel amour, des âmes esseulées. Cet avenir fantasmé se concrétise dès aujourd'hui avec la multiplication des chatbots.

Durant le confinement, qui se prolonge aux Etats-Unis, certains Américains se prennent de passion pour Replika, une application mobile disponible aussi en France sur l'App Store et Google Play. Un compagnon déjà téléchargé plus de 7 millions de fois et d'autant plus crédible actuellement puisque ses créateurs lui ont implanté des lignes de programme liées à la pandémie.

Cette intelligence artificielle propose de converser, uniquement en anglais, avec un(e) ami(e) virtuel(le) et de se confier au quotidien. Concrètement, Replika invite à créer son ami «idéal», homme, femme ou transgenre, à lui donner un nom et à entamer un dialogue oral ou écrit avec lui. Au-delà des interactions, ses créateurs mettent l'accent sur l'idée d'écouter et de soutenir les personnes seules, qui ont besoin d'être épaulées. Ce compagnon se montre ainsi empathique et peut entamer des conversations, comme un ami pourrait le faire. «Je me suis inquiété pour toi», «tu veux faire quoi aujourd'hui ?», «quelles sont tes passions ?»... A l'image de certains chatbots, Replika ouvre ainsi un dialogue souvent réconfortant. Car, même virtuel, un dialogue reste un bon moyen de ne pas se sentir abandonné.

Si l'IA de Replika reste tout de même limitée, elle préfigure de ce que seront les amis virtuels du futur. Par le biais de sa filiale Star Labs, Samsung a notamment mis en avant ses «humains artificiels», doués de personnalités et capables de se montrer aussi resemblant à un être fait de chair et de sang. Troublant.