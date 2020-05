Facebook s'offre une nouvelle interface plus moderne et épurée

Critiqué pour être devenu un site aux multiples ramifications, parfois perturbantes, Facebook s'offre un lifting bienvenu, qui va être déployé peu à peu à partir du lundi 11 mai. Et la simplicité semble, enfin, être au rendez-vous.

Si aucune ancienne fonctionnalité n'a été sacrifiée au passage, la nouvelle page d'accueil semble plus épurée et profite de polices de caractère plus grandes et donc plus lisibles. En étant moins encombrées, les pages présentant les différents profils et des groupes Facebook se chargent également plus vite afin d'offrir «une navigation plus fluide», précise le réseau social.

Pour autant, Facebook n'a pas oublié de mettre en avant ce qui fait son succès depuis des années, à savoir les publications de photos et de vidéos. Désormais, celles-ci sont mieux mises en valeur lors du scroll (déroulement) de la page et peuvent s'afficher automatiquement en plein écran, afin d'en faciliter le visionnage.

Comme elle l'avait fait avec Messenger, la firme de Mark Zuckerberg propose également de basculer sur un mode sombre afin d'en faciliter la lecture et moins s'abîmer les yeux lors des consultations nocturnes. Il est à noter également que les modes sombres font économiser de la batterie aux smartphones et écrans équipés de la technologie OLED, puisque celle-ci éteint les pixels pour afficher du noir.

Enfin, l'interface permet aux créateurs de contenus, de groupes et d'événements de prévisualiser le rendu de leur publication avant de la partager officiellement.