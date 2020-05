Les meilleurs smartphones à moins de 500 euros

Après une avalanche de nouveautés du côté des gammes premium, les constructeurs de smartphones commercialisent aussi leurs modèles de milieu de gamme.

Et cette année, les appareils à moins de 500 euros n'ont pas vraiment à rougir face aux hauts de gammes. De plus en plus complets du côté de l'équipement photo, pourvus d'écrans OLED pour certains et parfois même compatibles avec la 5G, voici les meilleurs smartphones dans cette gamme de prix.

Il est à noter que les tarifs indiqués sont les prix publics conseillés et ne tiennent pas compte des offres proposées par les différents revendeurs et opérateurs.

moins de 500 euros : l'APPLE IPHONE SE

© n.cailleaud/CNEWS

Lancé le 24 avril dernier, le nouvel iPhone SE est aujourd'hui le seul mobile sous iOS à moins de 500 euros neuf. Commercialisé à partir de 489 euros, il reprend le design général de l'iPhone 8 dont il est également très proche sur le plan des caractéristiques, avec un écran Retina de 4,7 pouces.

Le terminal s'inscrit dans une volonté de «démocratiser» un peu plus la marque Apple qui entend ici toucher un public plus large et à même d'apprécier ses nouveaux services que sont Apple Tv+, Apple Music et Apple Arcade. Le gros plus de cet iPhone SE vient de son architecture interne. La firme à la pomme a en effet doté son dernier né d'un processeur A13 Bionic, celui-là même qui équipe les iPhone 11 et 11 Pro, vendus deux à trois plus cher. Surpuissant, ce modèle 4G peut faire tourner l'ensemble des jeux vidéo actuels sans jamais tousser. En outre, la puce neuronale ajoute une bonne dose d'IA à son appareil photo pour un rendu plus qu'honnête, sans qu'il ne soit besoin d'avoir plusieurs capteurs. Une très bonne alternative pour qui voudrait rester sous iOS ou revenir vers un mobile Apple «abordable».

iPhone SE, Apple, à partir de 489 euros.

MOINS DE 450 EUROS : le Oppo FindX2 Lite

Alors qu'Oppo promeut son FindX 2 Pro comme son flagship de l'année 2020 et vendu à près de 1.200 euros, la marque chinoise décline cet appareil dans deux versions plus accessibles, le FindX2 Neo (vendu 699 euros et que nous traiterons dans une autre sélection) et le FindX2 Lite à 449 euros qui nous intéresse ici. Un modèle qui sera disponible à partir du 28 mai et que nous avons pu prendre en main en avant-première. Son atout principal ? Proposer un véritable smartphone 5G à moins de 450 euros, un tarif encore très rare cette année pour cette technologie. L'objet promet donc d'être prêt pour l'arrivée prochaine de ce nouveau réseau et ambitionne d'être encore assez puissant pour les prochaines années.

Côté spécificités, il profite d'un écran OLED de 6,4 pouces 60 Hz Full HD+, de 8 Go de Ram et 128 Go de stockage, ainsi qu'un processeur Qualcomm Snapdragon 765 G. Un G qui signifie gaming pour cibler les amateurs en la matière et qui ne veulent pas se ruiner pour apprécier les derniers jeux mobiles. Il inclus un système de recharge rapide VOOC 4.0 qui permet notamment de retrouver 50 % de batterie en 20 minutes et 100 % en un peu moins d'une heure. Enfin, la partie photo est plutôt bien pourvue avec un quatuor de capteurs sur son bloc dorsal intégrant un capteur principal de 48 Mpixels, un ultra grand angle de 119 °, d'un objectif monochrome pour améliorer les noirs et blancs et la restitution des contrastes, ainsi qu'un objectif pour les portraits. Equilibré et plutôt bien pourvu, ce nouveau FindX2 Lite a le mérite de permettre d'accéder à la 5G sans être un mobile au rabais.

FindX 2 Lite, Oppo, 449 euros.

moins de 350 euros : le Realme 6 Pro

© n.cailleaud/CNEWS

Realme compte parmi les nouveaux venus sur le marché français, mais le constructeur chinois s'est déjà forgé une solide réputation dans l'Empire du Milieu en proposant des mobiles abordables mais toujours doté des dernières technologies. Avec son modèle 6 Pro, Realme ne déroge pas à cette image. Commercialisé depuis le 11 mai au prix de 349,90 euros, ce terminal 4G arbore un large écran de 6,6 pouces doté d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz, encore rare à ce niveau de prix. En façade on retrouve d'ailleurs le concept de l'écran poinçonné qui inclus ici un double capteur, l'un de 16 Mpixels et l'autre de 8 Mpixels mais doté un super grand angle de 105 ° pour des selfies incluant des groupes de personnes par exemple.

Sa surface dorsale est quant à elle particulièrement soignée avec une finition en verre renvoyant différents reflets irisés en «Rouge foudroyant» ou en «Bleu transperçant», selon la version proposée. Le tout enrobe un quatuor de capteurs photos offrant un capteur principal de 64 Mpixels, d'un ultra grand angle à 119°, d'un capteur pour la macro et surtout d'un téléobjectif autorisant un zoom hybride jusqu'à 20x. Sur ce dernier point l'appareil se montre convaincant jusqu'à 5x, mais l'image se dégrade au-delà. Reste que le tout est plutôt bien contenu et fait du Realme 6 Pro l'un des meilleurs du marché à ce niveau de prix. Concluons enfin sur la présence d'une batterie de 4.300 mAh capable d'assurer le job au moins une journée et demi et l'on obtient un excellent rapport qualité-prix.

6 Pro, Realme, 349,90 euros.

Moins de 210 euros : le Motorola moto G8

Proposé au prix de 209,99 euros, le nouveau Moto G8 de Motorola s'affiche comme un mobile séduisant pour la génération YouTube et pour les personnes à la recherche d'un mobile 4G peu cher mais bien fini. Il profite d'un design attrayant et surtout d'un écran grand format, ici de 6,4 pouces. Bien que seulement HD+ (et non Full HD+), la dalle offre un rendu propre pour visionner films et séries avec un bon confort de visiblité.

Pour les amateurs de photo, l'objet dispose d'un trio de capteurs sur sa surface dorsale, qui lui offre une belle polyvalence dans sa gamme de prix. On y trouve ainsi, un capteur principal de 16 Mpixels épaulé par un autofocus laser, d'un ultra grand angle, ainsi qu'un objectif dédié à la prise de vue macro (assez rare à ce tarif). Motorola équipe aussi son appareil 4G sous Android 10 d'une batterie de 4.000 mAh qui assure une bonne autonomie dépassant la journée et demi. Un bel effort notamment pour les ados en quête d'un premier mobile.

Moto G8, Motorola, 209,99 euros.