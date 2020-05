Pac-Man fête ses 40 ans et fait le plein de nouveaux jeux

«Rond comme un ballon, jaune comme un citron, c'est Pac-Man...» disait la chanson de William Leymergie. Apparu le 22 mai 1980, la mascotte des bornes d'arcade croque les fantômes depuis 40 ans aujourd'hui.

Et si depuis sa création, la société japonaise Bandai Namco n'a eu de cesse d'en faire une icône de la culture pop, le fringant quadragénaire va se retrouver cette année au centre de nouveaux jeux vidéo, histoire de passer dignement ce cap.

En partenariat avec Amazon Games, les gamers pourront prendre part à des parties multijoueurs en ligne à quatre tandis que des sessions seront retransmises en direct et en streaming sur la chaîne Twitch dédiée. Parallèlement, une réédition fonctionnelle de la borne d'arcade originale, mais à l'échelle 1/4e, est d'ores et déjà proposée aux collectionneurs au prix de 195,95 euros sur Amazon France, une édition limitée à 10.000 exemplaires dans le monde.

Les festivités liées à l'anniversaire de Pac-Man seront également proposées durant le 2d semestre de l'année, avec d'autres jeux et goodies promet Bandai Namco. A noter que l'artiste et compositeur japonais Ken Ishii proposera une série d'album de remix des musiques de l'univers de Pac-Man à travers différentes collaborations qui pourront être écoutées sur Apple Music, Spotify, Amazon Music, Deezer et Qobuz notamment.

