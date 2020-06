PhotoRoom : la success story d’une appli française sur iPhone

Attendue à partir du 22 juin prochain, la fameuse conférence des développeurs WWDC d'Apple a vu passer nombre de développeurs français au fil des ans. Parmi eux, les créateurs de l'appli PhotoRoom connaissent une belle croissance sur l'App Store, depuis que leur solution de retouche photo facile a été traduite en 25 langues.

Créée en seulement trois semaines il y a un an et demi, PhotoRoom n'aurait pas été possible sans inclure les derniers algorithmes autour du détourage automatique des images que l'on peut voir sur les dernières versions d'iOS notamment.

Concrètement, l'application reconnaît et détoure visage, objets, silhouettes... pour éditer ensuite facilement des photos et s'adonner à des montages tendances, ajouter filtres et stickers à la volée, des glitchs ou encore fabriquer des fausses Unes de magazines ou incruster une personne dans une vidéo. Surtout, «cette application a trouvé un usage tout particulier chez les utilisateurs d'applications de vente ligne comme Vinted ou Le Bon Coin», souligne Matthieu Rouif, cofondateur de PhotoRoom. L'idée étant de publier des photos valorisantes des produits à revendre.

«Nous avons également des professionnels, comme des designers qui s'emparent de notre outil pour proposer des idées ou poser les bases de leur projets», poursuit Matthieu Rouif, lui-même ancien employé chez GoPro qui s'est déjà rendu à deux reprises à la WWDC. Un rendez-vous précieux pour les développeurs et le seul «moment où l'on peut rencontrer et discuter directement avec les ingénieurs d'Apple», explique-t-il.

Epaulés par la Station F, le désormais célèbre incubateur de start-up français, «nous sommes rentrés rapidement sur l'App Store avant d'internationaliser notre marque et notre format», explique Matthieu Rouif. La jeune société planche sur de nouvelles fonctionnalités en étudiant de près les évolutions de l'intelligence artificielle sur le traitement des photos. «L'IA doit notamment évoluer sur la reconnaissance des matières transparentes, des voiles, les reflets sur les parebrises par exemple, ou encore le traitement des ombres», explique-t-il. La réalité augmentée est également un sujet suivi de près. L'an passé Apple avait ainsi fait la démonstration sur iOS 13 de capacité à détecter en temps réel les humains dans une vidéo, une technologie qui peut ouvrir la voie à de l'édition vidéo rapide afin d'inclure une personne dans un monde virtuel, sans qu'il soit besoin d'un fond vert pour obtenir un résultat professionnel.

