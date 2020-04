On a testé le nouvel iPad Pro et son fameux scanner Lidar

Lancé en novembre 2018, l'iPad Pro doté d'un écran XXL bord à bord profite d'une cure de jouvence en 2020. Apple propose une tablette technologiquement reboostée, mais aussi de nouvelles fonctionnalités totalement inédites.

Un appareil qui célèbre, à sa manière, les 10 ans du lancement du tout premier iPad par Steve Jobs. Et le fossé technologique est impressionnant entre ces deux modèles qu'une décennie sépare.

Le nouvel iPad Pro, disponible depuis peu, reprend sans surprise le design arboré par le dernier modèle de 2018. Il est présenté en deux versions, la première dotée d'un écran de 11 pouces et la seconde d'une dalle de 12,9 pouces. C'est d'ailleurs ce dernier modèle pour le moins impressionnant que nous avons pu tester ces derniers jours.

Sur le plan esthétique le principal changement avec son aîné de 2018 réside dans le nouveau module photo. Comme ses cousins iPhone 11 et 11 Pro, l'iPad Pro de 2020 intègre un carré mais celui-ci s'en distingue par l'ajout de technologies pour une fois exclusives à cet iPad. Un point important qui devrait intriguer les professionnels mais aussi (et enfin) les amateurs de photos.

Peu gâtés par les performances en matière de prise de vue de son prédécesseur, ces derniers pourront ici profiter d'un appareil photo proche de l'iPhone 11, ainsi qu'un ultra grand angle -une première pour un iPad et même pour une tablette à notre connaissance- et qui offre un outil supplémentaire intéressant. Aux photos de paysage, il faut surtout noter que l'iPad Pro peut être utilisé par des créatifs, des artisans ou des architectes par exemple et l'ultra grand angle reste un outil pratique pour embrasser une pièce dans son ensemble.

Autre atout, l'ajout d'un outil totalement inédit sur une tablette : le scanner LiDAR. Ce troisième capteur entend optimiser le fonctionnement des applications faisant appel à la réalité augmentée. Concrètement, l'instrument LiDAR repose sur la technologie laser afin de mesurer les distances entre chaque objet d'une pièce de manière à la cartographier en 3D en temps réel.

De la réalité augmentée plus stable et mieux proportionnée

Parallèlement, Apple prend soin d'écrire le AR de LiDAR en majuscules pour un jeu de mots avec Augmented Reality. L'idée est alors de reconnaître les objets, les meubles et les cloisons par exemple afin d'optimiser l'affichage en 3D d'objets virtuels.

Et à l'essai, on observe une vraie différence dans ce domaine. Lorsqu'on compare le rendu d'un objet ou d'une animation en réalité augmentée entre un iPad Pro 2020 et un iPhone 11 Pro ou un iPad Pro de 2018, l'objet en question s'affiche de manière plus stable sur le nouvel iPad Pro, mais aussi mieux propotionné.

L'ARkit d'Apple profite donc d'une nouvelle technologie annonciatrice des efforts d'Apple dans ce domaine, où la firme à la pomme ne cache d'ailleurs pas ses ambitions. Les professionnels trouveront ici une manière de prendre les mesures plus précisément. Un excellent point.

Côté puissance, cette nouvelle génération profite d'un processeur A12Z Bionic. Apple affirme ici que celui-ci est 2,6 fois plus puissant que l'iPad Pro de 2018. Rien n'a dire de ce point de vue puisque sous iOS 13.4, l'ensemble des applications fonctionnent de manière fluide, même si la dalle a tendance à chauffer légèrement lors d'une utilisation prolongée de l'Apple Pencil 2, que nous avons pu tester avec Sketches (application destinée au dessin). Parallèlement, le multitasking est toujours de la partie et les ajouts pour iPadOS permettant de mieux gérer les fichiers et plusieurs applications sont toujours présents, avec un confort de lecture indéniable.

Nouvel iPad Pro, Apple, à partir de 899 euros pour sa version 11 pouces et 1.119 euros pour la version 12,9 pouces.