Lutte contre le racisme : Apple va débourser 100 millions de dollars

Alors que les entreprises et autorités américaines tentent de réagir à la vague de manifestations contre le racisme, suscitées par l'affaire George Floyd, le géant californien de l'électronique et des technologies Apple a lancé, jeudi 11 juin, une initiative pour «l'équité raciale et la justice», dotée de 100 millions de dollars.

Cela représente environ 88 millions d'euros. Et avec cette somme, la marque à la pomme entend s'attaquer aux «barrières systémiques» auxquelles font face les personnes de couleur, notamment les Afro-Américains, a expliqué son patron Tim Cook dans une vidéo publiée sur Twitter.

The unfinished work of racial justice and equality call us all to account. Things must change, and Apple's committed to being a force for that change. Today, I'm proud to announce Apple’s Racial Equity and Justice Initiative, with a $100 million commitment. pic.twitter.com/AoYafq2xlp

— Tim Cook (@tim_cook) June 11, 2020