PREVIEW Cyberpunk 2077 : notre folle virée en avant-première dans Night City

Manette en main, nous avons pu pendant quatre heures explorer les rues de Night City. De quoi s’apercevoir que Cyberpunk 2077 est un jeu aux dimensions colossales qui promet une expérience unique.

C’est un privilège. Jouer cinq mois avant tout le monde à Cyberpunk 2077 dont la sortie est désormais prévue pour le 19 novembre prochain. Sans doute, avec le récent The Last of Us Part II (notre test ICI), le jeu le plus attendu de l’année 2020. Rien que ça.

Et pour cela, pas besoin de sortir de chez soi, la technologie du streaming aidant. C’est donc tranquillement installé dans le canapé, en chaussettes, le verre de coca posé sur la table basse, les mains forcément tremblantes, qu’on se lance à la découverte de Night City.

Mais reprenons depuis le début pour ceux qui n’auraient pas tout suivi. Cyberpunk 2077 est un titre conçu par les Polonais de CD Projekt Red derrière The Witcher III, best seller mondial dans la galaxie du jeu vidéo. Autant dire que le nouveau projet des lascars est attendu de pied ferme par la communauté des joueurs et pas que. Inspiré par le jeu de rôle papier Cyberpunk 2020, la nouvelle production du studio propulse le joueur dans un futur proche où le transhumanisme est devenu la règle. Début de partie et création de son personnage.

D’emblée, le titre met la barre haut en termes de génération d’avatar : le nombre de combinaisons est considérable ! Style de coiffure, texture de peau, tatouages, maquillages… et bien d’autres paramètres jusqu’à la taille du pénis pour les personnages masculins (sic) peuvent être ajustés. Au joueur de déterminer aussi ses compétences de base en distribuant quelques points entre quelques caractéristiques. Les rôlistes pur jus apprécieront cette entrée en matière !

«Cyberpunk est un jeu de rôle de science-fiction mais en même temps, un FPS (ndlr : tout le jeu se joue en effet à la «première personne») explique Pawel Sasko en charge de l’écriture des quêtes du jeu chez CD Projekt Red, mais il comporte aussi des séquences piratages (hacking), de conduite en voiture ou en moto, de combats à mains nues… C’est un genre qui mêle les genres».

Quelques heures de jeu suffisent à s’apercevoir de cette variété mais aussi surtout de l’incroyable profondeur de la partie jeu de rôle (RPG). Au fil de l’aventure, il est possible d’acquérir plus d’une centaine de compétences différentes ! De quoi améliorer ses compétences de combat, mais aussi de piratage informatique, de santé, d’infiltration, etc. On comprend alors qu’en fonction des aptitudes possédées, il est possible d’envisager chaque mission, chaque action, sous un nombre d’angles différents colossal.

«The Witcher 3 proposait une expérience non linéaire dans un monde ouvert et Cyberpunk ajoute à cela un gameplay non linéaire complète Pawel Sakso, le jeu comporte de nombreuses fins, de nombreuses variations en fonction des actions des joueurs. De très nombreuses quêtes secondaires vont impacter la trame principale de façon importante. Le jeu offre bien plus de libertés, de possibilités que The Witcher 3».

Difficile de se faire une idée claire après une poignée d’heures de jeu, mais le potentiel semble gigantesque et la notion de gameplay non linéaire centrale ! Cyperbunk 2077 entend proposer au joueur une aventure sur-mesure, unique. Chaque personnage sera différent, mais chaque aventure aussi, tout en suivant une trame principale que l’on devine déjà très écrite.

Les choix dans les dialogues sont nombreux. Des discussions qui abordent de nombreux thèmes et lors desquelles les choix ne sautent pas toujours aux yeux… «Le bon choix n’est pas toujours évident, comme dans la vraie vie en fait, commente Pawel Sasko, il y a peu de choix aux conséquences claires. Les personnages, même s’ils semblent être des bad guys, ont aussi leurs raisons (qui ne sont pas toujours mauvaises)».

S'approprier l'aventure dans le moindre détail

Cyberpunk 2077 ne fait pas dans le manichéen et certains échanges peuvent, comme dans la vie, donner lieu à de véritables tensions, surtout lorsqu’il faut répondre du tac au tac en un temps limité ! On l’avoue cela fonctionne plutôt bien ! Là encore, le but est de s’approprier l’aventure dans le moindre détail. Choix du personnage, de ses quêtes, de ses compétences, de ses relations (amicales et sentimentales à l’instar d’un certain Mass Effect), de ses optimisations cyber, de ses réponses mais aussi de ses déplacements.

Si les premières heures de jeux restent limitées et plutôt linéaires, Night City va vite s’ouvrir pour devenir un terrain de jeu immense où l’on se déplace librement. On peut appeler sa voiture d’un simple geste (comme Geralt appelait Ablette) pour se déplacer plus rapidement.

Un autre monde virtuel à explorer

Le monde ouvert s’annonce vaste, d’autant qu’il sera possible d’explorer un autre monde, virtuel celui-ci. Difficile de juger de l’ampleur Night City et de la richesse de l’aventure après seulement quelques heures de jeu. Alors oui, on aurait aimé voir plus de vie dans les rues qui parfois semblent bien vides. Côté graphismes, difficile de se faire une idée claire avec une version du jeu streamée. On l’avoue, le résultat était, en l’état, loin d’être à la hauteur de nos espérances à ce niveau. Il reste de très nombreuses choses à peaufiner dans le jeu comme une intelligence artificielle pas toujours optimale lors des affrontements ou bien encore un habillage sonore encore un peu pauvre pour un environnement urbain.

Cyperbunk 2077 n’a pas été repoussé une nouvelle fois sans raison. Les prochaines semaines seront aussi intenses que déterminantes pour le studio qui doit peaufiner son bébé sur de multiples aspects. Reste aussi à savoir si les versions PlayStation 4 et Xbox One seront à la hauteur ? Ou s’il faudra préférer les versions PC, PS5 et Xbox Series X (d’ores et déjà confirmées) pour profiter pleinement de cette super production ?

Cyberpunk 2077 entend offrir encore plus de liberté et de possibilités aux joueurs, bien au-delà de ce que proposait un titre comme Deus Ex sorti il y a quelques années et qui explorait lui aussi la thématique cyberpunk. Un pari ambitieux et forcément complexe pour une œuvre hors norme. Nos premiers pas dans l’aventure laissent entrevoir un jeu de rôle aux dimensions titanesques qui repousse les limites du genre. Autant dire qu’il nous tarde, plus que jamais, de pouvoir fouler, pour de bon, le bitume de Night City.

Cyberpunk 2077, Bandai Namco, sur Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5 et PC, le 19 novembre.

