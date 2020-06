JarrêteLoreal : la décision du groupe cosmétique décriée par des internautes

Un retour de bâton de la part des internautes les plus conservateurs. Sur Twitter, certains critiquent largement la décision de L'Oréal de supprimer les mots «blanc» et «clair» de ses produits de beauté.

Philippe de Villiers, déjà très critique contre les manifestants qui souhaitent déboulonner les statues d'esclavagistes, s'est insurgé contre cette annonce. «Si ce fleuron français fait peser sur ses clients la honte de leur couleur de peau au nom de cette idéologie délirante, je demande à tous les gaulois réfractaires d'arrêter L'Oréal», peut-on lire sur son compte. À son message, il a affublé le hashtag #JarreteLoreal, présent en tendance sur le réseau social ce 28 juin.

Parmi les personnalités publiques qui appellent également au boycott du géant français, l'on retrouve certains proches de l'extrême droite comme Florian Philippot (Les Patriotes) ou encore Jean Messiha (Rassemblement National). Des internautes, eux, se mettent en scène en train de jeter différents produits à la poubelle.

Du côté de L'Oréal, on explique que la décision d'enlever ces mots de ces produits était de ne pas mettre en avant un idéal de beauté qui serait exclusivement blanc. Ainsi, des crèmes et des lotions qui promettent de blanchir la peau, vendues par exemple en Asie, sont particulièrement ciblée. Plusieurs autres marques ont pris une décision semblable, comme Unilever ou encore Johnson & Johnson. Cette dernière a même annoncé ne plus mettre en vente les produits blanchissants, arguant qu'une «peau en bonne santé, c'est ça une belle peau».

Des militants antiracistes ont d'ailleurs regretté que L'Oréal n'aille pas jusque-là, dénonçant une forme d'hypocrisie dans la démarche. «Si j’ai bien compris le groupe L’Oreal supprime les mots "blanc/blanchissant" de ses produits mais maintient la vente de ces cosmétiques destinés à éclaircir les peaux "mates" et noires ? C’est donc ok de continuer à se faire de l’argent sur ce désastre ?», écrit ainsi la journaliste et militante Rokhaya Diallo.

En effet, certaines crèmes sont particulièrement dangereuses, et d'ailleurs interdites en France. Selon la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des «effets nocifs pour la peau» sont détectés dans «60 à 70% des cas». Au vu du contexte actuel tendu, la décision de L'Oréal, bien que saluée par certains militants antiracistes ou féministes, devrait donc être débattue encore un long moment.

