Les 5 meilleurs sérums pour faire pousser ses cils

Extensions, mascara, démaquillage, frottement des yeux, stress… Plusieurs facteurs peuvent fragiliser et abîmer les cils. Mais ce n’est pas une fatalité. Plusieurs sérums sont particulièrement efficaces pour limiter la casse et booster leur croissance.

Le sérum revitalisant signé Même

©Même

Vous pouvez vous procurer les yeux fermés le sérum revitalisant de chez Même. Spécialement développé pour faire pousser les cils après des traitements de chimiothérapie, ce soin réunit plusieurs actifs naturels, comme l’huile de ricin, l’arginine et des acides aminés. Côté application, il s’utilise comme un soin, le matin et le soir, et cure de deux mois (au minimum). En plus, il sèche rapidement et ne gêne pas l’application du maquillage.

Sérum revitalisant pour les cils et sourcils, Même, 6ml, 20 €.

Le «Double-Cils» de Mavala

©Mavala

De son côté, la marque suisse Mavala propose le soin «Double-cils», et on ne saurait trop vous le recommander. Riche en vitamines et en protéines, ce sérum, sans parfum, est un excellent allié pour chouchouter ses cils de la racine à la pointe. On constate rapidement une nette amélioration. Ils sont plus longs et plus fournis au bout d’un mois de traitement. Et la petite brosse semblable à celle du mascara agrippe parfaitement tous les cils.

«Double-Cils», Mavala, 10ml, 20 €.

le Lipocils expert de talika

©Talika

Élaboré par Talika, spécialiste de la beauté du regard, le «Lipocils expert» a plusieurs atouts. Enrichi en peptides, il stimule les follicules pileux et a une action anti-âge. En effet, il agit sur la pousse, mais aussi sur la pigmentation naturelle des cils. En quelques semaines, ils sont plus longs et plus colorés. Ce n'est pas tout. Ce petit tube contient également des protéines de soie qui permettent d'améliorer la courbure de la frange ciliaire.

Lipocils Expert, Talika, 3,8 ml, 32,20 €.

le gel de chez ecrinal

©Ecrinal

Pour faire pousser vos cils en un clin d’œil, vous pouvez également vous tourner sans hésiter vers ce gel proposé par Ecrinal. Adapté aux yeux sensibles et aux porteurs de lentilles, ce soin activateur de croissance a lui aussi fait ses preuves, que ce soit sur les cils ou les sourcils. Ce sérum jouit d'un très bon rapport qualité/prix et un tube offre jusqu’à 3 mois de traitement, en sachant que le cycle de croissance du poil dure de 1 à 3 mois. On apprécie également son fini non gras.

Fortifiant Cils et Sourcils, Ecrinal, 9ml, 11,70 €.

le sérum de Mádara

©Madara

Formulé avec des peptides, de la caféine, et des extraits de chanterelle du nord de l’Europe concentrés en vitamines, ce sérum de chez Mádara fait des merveilles. Il donne un vrai coup de fouet aux cils. Ils paraissent plus fournis et plus volumineux, à condition toutefois d'être assidu et de l'appliquer tous les jours. Sachez également que ce sérum est particulièrement efficace pour discipliner et fixer les sourcils.

Sérum pour cils et sourcils fixateur et stimulateur de croissance, Mádara, 24,95 €.