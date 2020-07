De l'électricité produite à partir de lumière invisible : l'énergie du futur ?

Il pourrait s'agir d'une avancée majeure. Des scientifiques australiens et américains ont mis au point une technologie capable de capter capter l'énergie solaire invisible, moins chère et plus efficace que les panneaux solaires classiques.

Leur but est d'améliorer la manière dont l’énergie solaire est récoltée, a rapporté The Independent. Les deux études, publiées dans Nature Energy et Nature Photonics, ont été menées par des chercheurs issus de l'Université RMIT et UNSW en Australie et l'Université de Kentucky, basée aux Etats-Unis.

Les scientifiques mettent au point des technologies qui permettraient de réduire les coûts de productions des panneaux solaires. Dans un premier temps, en convertissant à la hausse la lumière non visible à faible énergie afin de générer plus d’électricité à partir de la même quantité de lumière solaire.

Durant leurs travaux, les chercheurs ont découvert que l’oxygène pouvait servir à transférer de la lumière à faible énergie en molécules pouvant être converties en électricité. «L’énergie solaire n’est pas uniquement composée de lumière visible, a précisé dans l'étude le professeur Tim Schmidt de l’UNSW de Sydney. Le spectre est large, y compris la lumière infrarouge qui nous donne de la chaleur et des rayons ultraviolets qui peuvent brûler notre peau».

Les équipes scientifiques sont parvenues à absorber la lumière à faible énergie et à la transformer en lumière visible pour en capturer l’énergie. Ils ont utilisé un type de matériau appelé pérovskites pour créer des modules solaires qui sont plus stables que les actuelles cellules solaires commerciales en silicium, qui ne pouvait répondre à une lumière moins énergétique que celle proche de l’infrarouge.

De plus, les cellules solaires à base de pérovskites sont moins chères à produire.

Les chercheurs ont désormais comme projet de tester ces techniques sur des modules solaires plus grands avec l’espoir de commercialiser cette technologie.