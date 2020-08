WhatsApp : Voici comment ne pas apparaître en ligne

Difficile de tricher sur WhatsApp lorsqu'on ne veut pas être dérangé. Dès que vous ouvrez l'application sur votre mobile ou votre tablette, votre statut «en ligne» apparaît automatiquement avec un petit point vert à côté de votre nom. Mais comment apparaître hors ligne ?

Dans un premier temps, si vous ne souhaitez pas être dérangé, la messagerie permet de préciser ce point. Il suffit de se rendre dans la section «Réglages», sur iOS et Android, et d'appuyer sur votre profil symbolisé par votre image. Un sous-menu affiche votre nom, votre numéro de téléphone et «Actu».

Si vous sélectionnez cette dernière section, il est alors possible de préciser si vous êtes ou non disponible ou occupé(e), si vous êtes au travail, à l'école, en réunion... Il est même possible de personnaliser ce message en le configurant manuellement via l'onglet «Actuellement configuré en».

Vous pouvez alors écrire un message plus précis du type : «Ne me dérangez pas» ou bien sélectionner quelques emojis explicites. Si cette information aura le mérite d'être claire, le petit point vert continuera toutefois d'être affiché aussitôt que vous vous connecterez. Il ne s'agit donc pas d'un statut hors ligne à proprement parler. Une solution plus radicale est donc à choisir.

Paramétrer la confidentialité du compte

Ainsi, il faut se rendre dans «Réglages», puis sélectionner «Compte» et «Confidentialité» (photo ci-dessous). C'est dans cette section que vous allez pouvoir décider qui peut voir certaines informations liées à votre compte. Vous pouvez par exemple préciser si vous ne voulez pas montrer à un contact que vous avez lu ou non un message, en supprimant la «confirmation de lecture».

En outre, vous pouvez décider qui peut voir votre statut. En mettant «ne partager qu'avec... (certains contacts sélectionnés)», vous ne montrerez pas au reste de vos contacts WhatsApp que vous êtes en ligne.

Attention toutefois, car la réciproque est aussi vraie, puisque vous ne pourrez pas non plus savoir si les contacts concernés sont en ligne ou pas.