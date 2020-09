Kinder Surprise lance son appli Applaydu pour donner vie à ses figurines

Connu pour ses petits jouets qui accompagnent leurs œufs en chocolats, Kinder entre dans l'ère digitale avec le lancement d'une application dédiée qui entend moderniser une recette qui a fêté récemment son jubilé.

Baptisée Applaydu, cette appli mobile (disponsible sur iOS et Android) combine réalité augmentée et contenu ludo-éducatif. Et pour se faire, la filiale de Ferrero s'est alliée avec un professionnel des jeux vidéo, Gameloft, bien connu pour ses nombreux titres à succès (Asphalt, Dragon Mania Legends...).

«Kinder est présent auprès des familles depuis plus de 50 ans et le jeu est dans l’ADN de notre marque Kinder Surprise. Ce n’est pas qu’une gourmandise chocolatée car il y a aussi une relation qui se créée entre les enfants et leur jouet, mais aussi avec l’émerveillement que les parents peuvent lire sur leur visage. Aujourd’hui, nous nous adressons à des familles où le digital fait partie du quotidien, il est donc naturel pour nous de faire évoluer cette expérience», explique en substance Marie Zadjman, directrice marketing Kinder France.

Concrètement, Applaydu invite les enfants de 5 à 10 ans à créer leur propre avatar et à s'aventurer dans un monde virtuel chatoyant peuplé de défis. «Le parent définit le niveau de difficulté à la première utilisation, mais le contenu a été pensé pour s’adapter en fonction de l’évolution de l’enfant au sein de l’app. Il faut partir du principe que chaque enfant est différent et nous ne voulions pas brider le contenu en proposant une expérience commune», souligne Alexandre Tan, vice-président des partenariats de marque et de la publicité chez Gameloft.

Du contenu ludo-éducatif

Et Marie Zadjman de renchérir : «Nous travaillons sur ce projet depuis maintenant deux ans. Avec Applaydu, nous avons l’ambition de créer un jeu qui accompagne l’enfant, notamment avec un aspect créatif, mais aussi ludo-éducatif encourageant ainsi les moments de complicité avec leurs parents pour apprendre tout en s’amusant». Le département de l'éducation de l'université d'Oxford a travaillé en commun avec Gameloft et Kinder afin d'imaginer des éléments pédagogiques pour les enfants, notamment autour des animaux et des pays du monde. L'idée étant de «stimuler l’imagination», ajoute Alexandre Tan. La direction artistique de l'appli a également été pensée autour du Do it yourself, avec des éléments de décor en carton par exemple pour inciter les enfants qui le souhaitent à les reproduire dans leur chambre pour mettre en scène leurs jouets.

De la réalité augmentée

Parallèlement, l'application intègre aussi une interface en réalité augmentée. Les dernières collections de jouets Kinder sont ainsi compatibles avec l'appli qui invite à pointer l'objectif photo du smartphone vers les jouets contenus dans les œufs. Une fois montés ceux-ci vont alors prendre vie sur la table du salon ou la chambre d'un enfant. Ils vont également intégrer le jeu mobile pour suivre l'avatar de l'enfant dans ses aventures. «Nous voulions recréer l’effet waouh des surprises Kinder en donnant vie aux jouets», conclut Alexandre Tan.