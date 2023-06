Casque de réalité mixte d'Apple : voici ce que l'on sait

Ce lundi 5 juin, une nouvelle conférence historique s'annonce pour Apple. La marque à la pomme devrait en effet dévoiler son tout premier casque de réalité mixte et entrer de plain-pied dans les mondes virtuels et le métavers.

Rien n'est encore officiel, mais les fans d'Apple et de nouvelles technologies retiennent leur souffle. Ce lundi 5 juin, en amont de la WWDC (la conférence des développeurs), la firme de Cupertino devrait lever le voile sur un casque de réalité mixte, que certaines sources nomment déjà Reality Pro ou encore Apple Reality. Des noms de code provisoires puisqu'Apple pourrait aussi le baptiser d'un nom plus simple, comme c'est le cas pour les iPhone, iPad ou Apple Watch. Si aucune information n'a filtré et qu'Apple reste dans le secret, plusieurs indices et rumeurs avancées par des spécialistes du secteur laissent entendre ce qui nous attend. Le voile sera (enfin) levé ce lundi 5 juin à 19h (heure française).

pourquoi investir dans La réalité mixte ?

En investissant dans cette nouvelle technologie, Apple prend un train déjà lancé depuis les années 1980, mais qui n'a jamais vraiment réussi à percer auprès du grand public. Il a fallu attendre le rachat d'Oculus par Facebook (devenu depuis Meta) en 2014 pour 3 milliards de dollars, pour mettre en lumière le nouvel appétit des grands groupes de la tech pour la réalité virtuelle. Et si depuis, Mark Zuckerberg - le patron de Meta - a investi massivement dans ce domaine pour porter son projet de Métavers, l'engouement pour les casques de réalité virtuelle est tout de même fortement redescendu. En 2022, le nombre de casques de réalité virtuelle ou de réalité augmentée distribués était de 9,6 millions, selon les chiffres du cabinet CCS Insight. Un chiffre en baisse de 12 % par rapport à 2021.

Toutefois, de nombreux acteurs y croient. C'est le cas de Sony qui vient de lancer en ce début d'année 2023 son PSVR2 qui fonctionne de pair avec la PlayStation 5. Le géant nippon se donne pour objectif de vendre plus de 5 millions de casques tout au long de la période de commercialisation de celui-ci.

Pour Apple, l'enjeu est d'aller plus loin que la réalité virtuelle avec un modèle qui jouerait dans la même catégorie que les appareils de Meta, comme le Quest 3 (dévoilé ce jeudi 1er juin) et le Quest Pro, avec la possibilité de combiner la réalité augmentée, pour interagir dans le monde réel avec des élements virtuels. Et c'est sur cette dernière technologie que la société de Tim Cook espère développer des applications inédites.

© Apple

La réalité augmentée n'est pas nouvelle et Apple y travaille depuis 2017 lorsque la société a dévoilé son système ARkit. Depuis, des centaines d'applications et de jeux vidéo mettent en avant des expériences avec cette technologie. Disséquer une grenouille, placer un meuble virtuel dans son salon, changer de couleur de cheveux, jouer à Minecraft sur son bureau... Les expériences sont là et le casque de réalité mixte d'Apple doit permettre de renforcer l'impression d'immersion. Parallèlement, Apple n'a pas été en reste ces dernières années du côté des jeux vidéo. Son offre Apple Arcade contient de nombreux jeux utilisant la réalité augmentée. Il ne serait pas inenvisageable qu'un développement de titres spécifiques à sa plate-forme puissent arriver dans les prochains mois.

Parallèlement le(s) métavers est (sont) aussi un levier de croissance potentiel. Si celui-ci est encore flou, plusieurs mondes virtuels sont d'ores et déjà conçus (Roblox, Decentraland ou The Sandbox), tandis que d'autres sont en projet comme celui de Meta. Reste que les déboires rencontrés par les NFT et les cryptomonnaies, conçus notamment pour monnayer les métavers, ont donné de sérieux coups de freins à leur développement.

Mais l'arrivée d'Apple avec un appareil de réalité mixte pourrait être vue comme providentielle pour sauver ces projets et en offrir de nouveaux. Apple aimant proposer ses propres interfaces (iOS, watchOS, MacOS...), une version dédiée à l'AR/VR est à coup sûr dans les cartons.

Un produit visant les professionnels ?

La keynote de la WWDC 2023, ce 5 juin, devra donc mettre en avant un appareil que les spécialistes promettent comme haut de gamme et pensé d'abord pour les professionnels, croit savoir le journaliste Mark Gurman, spécialiste Apple chez Bloomberg. Ce dernier avance l'idée pour Apple de proposer d'abord un casque premium pour développer de nouvelles expériences tirant partie de sa plate-forme, avant de proposer un casque moins cher au grand public «dans le courant de la décennie».

En ce mois de juin, on parle donc d'un casque surnommé le Reality Pro qui pourrait être lancé à un tarif dépassant les 3.000 euros. Un prix qui le place dans le segment premium puisqu'à titre de comparaison le Meta Quest Pro qui se couple à un PC est commercialisé au prix de 1.199 euros, tandis que le Valve Index aussi travaillant avec un PC est vendu à partir de 799 euros avec des contrôleurs.

Apple viserait toutefois un produit haute performance qui pourrait fonctionner de manière autonome, avec l'usage de batteries déportées à accrocher à la ceinture. L'idée étant de proposer un casque léger et pratique. Ce point reste encore à préciser, d'autant plus que la question des contrôleurs n'a pas encore été évoquée. Sera-til possible de tout utiliser en mode mains libres ou bien avec des manettes haptiques ?