Apple Vision Pro : date de sortie, prix, informatique spatiale... tout savoir sur ce casque de réalité augmentée qui nous envoie dans l'espace

Apple rejoint Meta, Microsoft ou encore Sony dans l'univers de la réalité augmentée et virtuelle. Tim Cook et ses équipes ont dévoilé ce lundi 5 juin le très attendu Apple Vision Pro, un casque de réalité mixte grand public pour un prix de 3.499 dollars.

Dire que la keynote de la WWDC 2023 était attendue relève de l'euphémisme. «Historique» est sans doute le mot pour les fans de la marque californienne, puisqu'elle a été le théâtre de la première démonstration de son casque de réalité augmentée : l'Apple Vision Pro. Un modèle grand public, même si un portefeuille bien garni est ici recommandé. Apple vise une expérience premium avec son appareil haut de gamme. La marque a déposé plus de 5.000 brevets autour de cet ordinateur personnel.

Un prix très haut de gamme

Le prix annoncé pour le marché américain est de 3.499 dollars (le prix en euros sera supérieur mais n'a pas été communiqué). Un prix qui avoisine celui de l'Hololens 2 de son rival Microsoft, vendu en France environ 3.200 euros, et qui est actuellement proposé aux professionnels. Toutefois, Apple vise ici une double expérience puisque son casque est doté de la VR et l'AR. Un modèle mixte donc, comme le propose déjà Meta mais pour beaucoup moins cher. Le groupe de Mark Zuckerberg vend deux types de casques, l'un grand public, avec les Meta Quest - dont le modèle de 3e génération devrait être vendu d'ici à la fin de l'année pour 570 euros - et le modèle Quest Pro - pour un public plus exigeant et professionnel au prix de 1.199 euros.

© Apple



Une disponibilité en 2024

Apple a choisi la conférence des développeurs de ce mois de juin pour inciter les professionnels du secteur à créer de nouvelles applications, comme beaucoup le font chaque année pour les iPhone et les iPad. Le système VisionOS a donc été dévoilé et c'est cet OS qui servira de base pour les développements futurs. Pour l'heure, aucune date de sortie n'a été dévoilée, mais Apple annonce une fenêtre de lancement pour le début de l'année prochaine, d'abord aux Etats-Unis. D'autres pays suivront dans les mois à venir, est-il précisé.

Ici, Apple parle d'espace personnalisé en permettant aux utilisateurs de créer leur propre espace virtuel qui se superpose à la réalité. Apple entend mêler une expérience de réalité augmentée basée sur les usages que l'on peut avoir avec son iPhone, sous iOS. On retrouve les icônes et les applications bien connues.

un monde virtuel entièrement personnalisable

© Apple

Apple utilise le terme «spatial computing» (informatique spatiale), une expérience dédiée qui permet notamment de configurer totalement son intérieur, comme une nouvelle pièce pour la maison, où un écran de cinéma virtuel de 30 m de large côtoierait, un bureau en réalité augmentée, un 3e écran pour lire ses mails... L'idée étant d'accéder à tous les contenus possibles dans un même univers. L'ensemble est ici paramétrable par quelques gestes de la main et du bout des doigts. Point de contrôleurs à tenir au poignets, quelques pincements entre l'index et le pouce, un doigt levé... tout doit se faire de manière intuitive, même si Apple permet de connecter des manettes de jeu vidéo (PS5 notamment) pour jouer à ses jeux favoris via Apple Arcade.

© Apple

Côté gaming d'ailleurs, Apple promet plus de 100 jeux compatibles sur sa plate-forme. Surtout, un système de suivi occulaire permet de savoir sur quelle partie de l'image le regard se porte, Apple promettant là encore une expérience fluide avec l'interface.

Disney a même profité de cette keynote pour annoncer l'arrivée de Disney+ sur la plate-forme d'Apple afin d'offrir des expériences en réalité mixte permettant de voir ses films dans des décors virtuels reconstitués ou de donner vie à un parc Disneyland dans son salon. Des matchs de football américain et de basket prennent également vie en 3D sur une table, alors que la décoration de votre salon peut être mise aux couleurs de votre équipe préférée.

Des photos et vidéos spatiales

Le Vision Pro est aussi capable de prendre des photos et des vidéos en 3D, l'idée étant de pouvoir revivre des souvenirs en s'offrant une vision en relief inédite. Une possibilité qui apparait ici impressionnante au regard des vidéos montrées par Apple. Reste à savoir ce que cela rendra vraiment, tant les équipes de Tim Cook mettent ici en avant une immersion jamais vue.

L'expérience VR la plus netTe au monde pour les yeux ?

© Apple

La firme à la pomme a également mis en avant le système EyeSight qui permet à des personnes extérieures de voir votre regard à travers la bulle/visiaire. Un faux effet de transparence - reproduit par des caméras internes - permet alors de parler directement avec quelqu'un dans une pièce, sans avoir à enlever le casque. Une première dans ce domaine. Pour entrer dans les détails techniques, Apple parle de deux écrans qui totalisent 23 millions de pixels, l'équivalent d'un écran 4K pour chaque œil basé sur le micro-LED. A noter, pour que ce casque reste le plus léger possible, Apple a opté pour l'usage d'une batterie déportée qui se glisse dans une sacoche à mettre à la ceinture ou à porter en bandoulière.

© Apple



Parallèlement, l'ensemble propose un rendu de la 3D qui doit être encore plus impressionnant que dans une salle de cinéma dédiée, le tout agrémenté du système Audio Spatial que l'on peut déjà entendre dans la dernière génération d'AirPods 3 et AirPods Pro (2e gen).