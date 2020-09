Un bateau va traverser l'Atlantique sans équipage

IBM doit mettre ce mercredi à l'eau son «Mayflower», un bateau entièrement autonome conçu pour traverser l'Atlantique sans équipage.

En menant à terme ce défi technologique, résultat de deux ans de recherche, le géant de l'informatique espère faire de son navire, nommé ainsi en hommage au vaisseau des «Pères pèlerins» qui a relié l'Europe à l'Amérique il y a 400 ans, le premier de grande taille à effectuer ce périple grâce à l'intelligence artificielle.

Supervisé en permanence par une équipe de chercheurs, le bateau, bardé d'une trentaine de capteurs, va devoir réagir aux différentes conditions en mer et adapter sa navigation.

«Capable de balayer l'horizon pour détecter d'éventuels dangers, de prendre des décisions éclairées et de changer de cap sur la base d'une fusion de données en direct, le Mayflower Autonomous Ship a plus en commun avec une banque moderne que son homonyme du 17e siècle», a déclaré Andy Stanford-Clark, Directeur de la technologie IBM Royaume-Uni et Irlande.

Mais la mission du «Mayflower» est aussi importante pour la planète. A travers son voyage, il va en effet récolter des milliers de données sur l'océan, afin de mieux lutter contre les maux qui le rongent, comme le réchauffement climatique ou la pollution plastique.

Avant de se lancer vers l'Amérique au printemps prochain, au départ de Plymouth (Angleterre) comme son illustre ancêtre, le trimaran équipé de nombreux panneaux solaires va effectuer une série de tests en mer.