Cyberpunk 2077 : voici les 5 défis de l'humain augmenté

Alors que le XXIe siècle est présenté par les futurologues comme celui de l'homme augmenté, du cyborg et du transhumanisme, le jeu Cyberpunk 2077 en explore les dérives. Nous avons demandé à des chercheurs d'expliquer cet avenir qui n'est pas aussi dystopique qu'on pourrait le croire.

Pour rappel, Cyberpunk 2077, attendu pour le 19 novembre prochain sur consoles et PC, explore la ville de Night City, une métropole tentaculaire qui ne dort jamais, tout comme les criminels et la violence qui y règnent. Miroir décadent d'une société hyperconnectée, le futur jeu vidéo de CD Projekt Red (The Witcher) donne à voir à chaque coin de rue des hommes et des femmes bardés d'implants électroniques destinés à booster leurs performances, à la fois musculaires et cognitives.

Bras bioniques pouvant soulever plusieurs tonnes, œil high-tech pour voir à travers les murs, interface cerveau-machine... Rien ne semble pouvoir arrêter le corps humain devenu cyborg. Un futur qui pourtant fait peur aux Français, puisque 52 % d'entre eux affichent leurs inquiétudes quant à cet avenir relevant de la bioingéniérie, selon une récente étude mondiale menée par Kaspersky. Pour cette majorité «l’augmentation de l’être humain est dangereuse». Une exception française qu'il convient de relativiser puisque cette étude sociétale menée dans 16 pays différents, montre que 39 % des sondés pensent de même à l'échelle mondiale.

Si la notion d'homme augmenté n'est pas nouvelle et que la SF a déjà exploré cet avenir (Blade Runner, Robocop, Deus Ex...), Cyberpunk 2077 donne à voir un avenir presque tangible tant il invitera à explorer différentes facettes de ce courant. Un futur qui, malgré tout, a de quoi séduire puisque lorsqu'on interroge les sondés pour savoir s'ils sont prêts à changer l'aspect physique d'une partie de leur corps, 92 % des personnes intérrogées répondent par l'affirmative dans l'étude Kaspersky; surtout, 63 % seraient même prêtes à considérer une augmentation technologique (permanente ou temporaire) de leur corps le cas échéant.

des interfaces cerveau-machine dès 2030 ?

Dans Cyberpunk 2077, les premières séquences de jeu donnent ainsi à voir le personnage principal capable de passer des appels vidéo en réalité augmentée, directement en passant par son cerveau. Une technologie qui pourrait bien arriver plutôt qu'on ne le pense, affirme Zoltan Istvan pour CNews. Selon le journaliste américain et fervent défenseur du transhumanisme : «dans 10 ans, il y aura des implants cérébraux pour certains professionnels. Elon Musk et sa société Neuralink travaillent déjà sur ce type de technologie, tout comme d'autres sociétés de la Silicon Valley. Dans les années 2030, il ne serait pas étonnant de découvrir des implants qui permettent à notre cerveau d'être connecté au cloud par exemple. Et d'ici à 20 ans, on peut imaginer qu'il soit possible de passer des appels vidéo directement par son cerveau».

des organes artificiels pour survivre aux maladies

Parallèlement, d'autres parties du corps seront également totalement artificielles. Le jeu du studio polonais montre ici des muscles synthétiques ou encore des jambes permettant de sauter sur plusieurs mètres de hauteur. Mais les premiers implants que nous verrons émerger dans notre société devraient d'abord se concentrer sur des solutions médicales propres à remplacer des organes défaillants. «Les crises cardiaques demeurent l'une des causes principales de décès dans le monde et l'idée de créer des cœurs 100 % artificiels est déjà développée dans les laboratoires, poursuit Zoltan Istvan, qui rappelle également qu'une maladie comme le coronavirus pousse également les scientifiques à s'interroger sur les bio-poumons avec des parties synthétiques qui pourraient contre-carrer ce type de maladies respiratoires». Des puces implantées sous la peau sont d'ores et déjà disponibles afin d'ouvrir ou de fermer une porte, voire de payer sans contact, souligne Zoltan Istvan, qui porte lui-même un composant de ce type dans la paume de sa main. Selon ce futurologue, il sera possible de changer ces puces et d'«upgrader» l'expérience qu'elles pourront nous offrir, comme la simple mise à jour d'un smartphone.

Des hommes en compétitions avec les IA

A l'ère de l'information, les vitesses de calculs phénoménales pour gérer certaines d'entre elles seront le nerf de la guerre, prédisent les futurologues. Et Cyberpunk 2077 pose également ce cas de figure. Certains métiers sont d'ores et déjà remplacés par des algorithmes capables de supplanter le savoir-faire humain, à l'instar des donneurs d'ordres dont les emplois sont supprimés par milliers dans le secteur boursier. Pour Zoltan Istvan, «les êtres humains vont devoir rester compétitifs face aux intelligences artificielles afin de conserver leur emploi». Ce sera sans doute l'un des sujets les plus sensibles sur la question avec la crainte de devenir obsolète. «Il est inéluctable que les machines, les IA et les robots prendront un jour notre place dans certains métiers. La question deviendra alors de savoir ce que nous seront prêt à faire pour rester compétitifs le plus longtemps possible», souligne-t-il.

Aujourd'hui sur le Dark Web, une donnée médicale vaut entre 50 et 250 dollars. Tanguy de Coatpont, directeur général France de Kaspersky

Le biohacking, sport n°1 des pirates

«Il faut savoir qu'aujourd'hui sur le Dark Web une donnée de carte bancaire se monnaye entre 1 et 2 dollars, par contre une donnée médicale se vend entre 50 et 250 dollars», nous explique Tanguy de Coatpont, directeur général France de Kaspersky, société spécialisée dans la cybersécurité. La chasse aux informations de santé est désormais le nouvel eldorado pour les pirates, qui se frottent d'ores et déjà les mains de voir exploser le marché des trackers d'activité et des implants bioniques. «Il faut garder en tête que tout système connecté est piratable, on découvre encore des failles dans le protocole Bluetooth et la question de la 5G devrait en poser de nouvelles. L'avenir du biohacking peut être encore plus dangereux en imaginant par exemple qu'une personne puisse arrêter à distance un pacemaker, par exemple. Dès lors, il ne sera pas exclu d'imaginer des ransomware visant à menacer la vie de quelqu'un à distance», prévient Tanguy de Coatpont, pour qui les protocoles de communication devront être obligatoirement chiffrés et protégés en passant par une sorte de VPN.

Vers un renforcement des inégalités sociales ?

L'étude menée par Kaspersky souligne un autre point intéressant, concernant cette fois-ci les risques liés à la hausse des inégalités sociales. Pour sept sondés sur dix, les augmentations technologiques profiteront avant tout aux riches. Un fait qui se traduit encore dans Cyberpunk 2077, où les plus pauvres doivent rechercher des augmentations cybernétiques au marché noir. Pourtant, les pro-humains augmentés imaginent un avenir moins déséquilibré de ce point de vue.

«S'il y a une probabilité de voir les inégalités se creuser, il y aussi la possibilité de voir un monde venir en aide aux personnes handicapées par exemple. Les Etats auront également un rôle à jouer pour réguler l'accès à cette technologie et ne pas laisser ce pouvoir au sein de sociétés privées. Il s'agit d'ailleurs du même problème pour l'accès aux soins dans certains pays : en France il y a un accès pour tous, mais aux Etats-Unis le sujet est plus délicat», rappelle Zoltan Istvan. «Laisser le marché décider de la direction future de l'augmentation humaine n'est pas la solution. Nous assistons déjà à un effondrement du potentiel en raison de la domination des forces du marché. Nous avons besoin d'une stratégie mondiale pour nous assurer que nous exploitons le potentiel de l'augmentation humaine pour le bien», conclut Julian Savulescu, professeur à l'Université d'Oxford et bioéthicien.

Cyberpunk 2077, Bandai Namco, le 19 novembre, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.