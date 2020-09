Vidéo : au Japon, un robot géant Gundam fait ses premiers pas

Après six ans de travail, un robot géant de 18 mètres de haut, réplique d'un modèle de la franchise d'animation «Gundam», a fait ses premiers pas lundi à Yokohama, au Japon.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre la machine de 25 tonnes s'éloigner de la structure qui la maintenait en place, s'agenouiller, lever le bras droit et un doigt au ciel, puis revenir à sa place. Des gestes qu'elle a effectués très lentement, la séquence ayant été accélérée quatre fois.

Life-sized Gundam in Yokohama is now in testing mode.pic.twitter.com/51HVoraPb7

— Catsuka (@catsuka) September 21, 2020