On sait déjà tout sur Mario Kart Live : Home Circuit

C'est sans doute l'une des curiosités vidéoludiques de cette fin d'année. En profitant des festivités liées aux 35 ans de Super Mario, Nintendo va commercialiser le 16 octobre prochain Mario Kart Live : Home Circuit. CNEWS a été convié avec une poignée d'autres médias à en apprendre plus sur cette nouvelle expérience mêlant «jouet-vidéo» et réalité augmentée.

Si un premier trailer avait été lâché en septembre dernier pour annoncer ce titre étonnant, plusieurs questions étaient restées en suspend, voici donc tout ce qu'il faut savoir.

Qui y a-t-il dans la boîte de jeu ?

Proposé au prix de 99 euros, le pack Mario Kart Live : Home Circuit contient un kart avec Mario ou Luigi (selon le choix du pack), quatre portiques, deux panneaux fléchés et un câble USB afin de recharger les batteries. Il est à noter que le jeu vidéo sera quant à lui à télécharger sur l'e-shop de la Switch et il sera bien entendu gratuit, étant donné que l'expérience n'est compatible qu'avec le pack que vous vous serez procuré.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Une fois l'ensemble des équipement déballés, le kart allumé et le jeu téléchargé depuis l'e-shop, l'expérience est relativement simple à mettre en place. Une simplicité enfantine, puisqu'on le rappelle ce Mario Kart est pensé pour les joueurs à partir de 6 ans. Lors de votre première utilisation Mario/Luigi va vous inviter à orienter la caméra du kart vers un QR Code généré sur l'écran de la console afin de connecter le tout ensemble. La Switch permettant de radiocommander le kart. Le petit Mario virtuel va également vous inviter à orienter la caméra vers votre visage ou tout autre élément que vous souhaitez mettre en avant pour vous créer une carte de pilote.

Ensuite place aux premiers tours de roues. Une fois la pièce (chambre, salon, etc.) choisie pour la course, vous allez devoir placer les quatre portails à différents endroits du circuit. Le jeu invite alors à créer le circuit. Vous allez donc avoir droit à une petite animation où votre Mario virtuel voit les quatre roues de son bolide récupérer de la peinture. Place alors à un tour complet de circuit que vous allez dessiné en passant forcément par les quatre portiques. A noter que vous pouvez par la suite ajouter des petits éléments de décor, mais aussi les deux panneaux fléchés pour indiquer par exemple le sens d'un virage serré ou d'une épingle à cheveux. Une fois ce tour de piste validé, la course peut alors commencer. Et il suffit de choisir la catégorie 50/100/150 ou 200 cm3 pour lancer la partie.

est-ce Un vrai Mario Kart ?

Oui... et non. A la lumière de l'expérience que Nintendo Europe nous a présentée, nous avons eu la surprise de découvrir que le concept de ce Mario Kart Live s'apparente à la série de jeux vidéo sur de nombreux points. A commencer par l'expérience de course. Vous allez découvrir notamment un mode Grand Prix, où plusieurs courses seront à remporter face à des adversaires virtuels qui se matérialiseront sur votre écran. Il sera ainsi possible de collecter des options (carapaces rouge, champignons, plantes carnivores, Chain Chomps...), tandis que le jeu affichera également divers éléments propres à changer l'expérience de course.

Nous avons notamment pu voir un circuit aquatique, où l'eau se superposait à la décoration de la pièce où le vrai kart tournait. On nous promet également un circuit dans un environnement de lave (à la manière du chpateau de Bowser) mais aussi en mode rétro (en hommage à Super Mario Bros.). A noter qu'une option tempête de sable peut venir troubler le pilotage des adversaires à mesure que l'écran se fait moins lisible et le kart ralentit. Il y a donc de réel éléments de gameplay que les habitués de la série Mario Kart, née en 1992, vont retrouver. Ajoutons à cela un mode Contre-la-Montre et Miroir et l'on retrouve toutes les bases de ce classique.

Mais Mario Kart Live : Home Circuit va bien au-delà, puisque, vous l'avez compris, il repose d'abord sur une nouvelle expérience en réalité augmentée. Le jeu sort donc de l'écran pour offrir aussi une expérience physique amusante, tout en combinant des obstacles virtuels qui viendront bloquer votre kart ou le rendre plus lent.

DES KARTS À VITESSE MULTIPLES

Comme nous l'évoquions plus haut, Mario Kart Live : Home Circuit reprend les catégories 50, 100, 150 et 200 cm3 des jeux vidéo pour proposer différents niveaux de difficultés. Et comme dans le jeu, les vrais karts rouleront plus ou moins vite selon la catégorie choisie. Il faudra donc compter sur des défis différents. Là encore, les éléments virtuels viendront s'ajouter en étant plus ou moins gênants pour perturber la course. Il est également à noter que, comme dans Mario Kart 8, il sera possible de personnaliser son kart virtuel ou de déguiser Mario (photo ci-dessus).

JUSQU'À TROIS JOUEURS EN MÊME TEMPS

Autre information dévoilée, il sera possible de jouer à trois en même temps, chacun devant disposer de son propre kart et de sa Switch pour se lancer dans une course. Toutefois seulement deux types de karts seront vendus dans le commerce : Mario et Luigi. Nintendo n'a, pour l'heure, pas confirmé ni infirmé que d'autres karts aux couleurs d'autres peronnages ou accessoires seront disponibles par la suite.

Peut-on interagir avec un vrai décor ?

Oui et c'est même fortement encouragé. Nintendo a ainsi montré que l'on pouvait disposer sur le circuit mais aussi de part et d'autres de la piste différents éléments comme des jouets, des petits cubes en carton ou tout autre élément qui pourrait rendre la course plus interactive. Les portiques seront également là pour ajouter un peut de piquant puisque ceux-ci seront customisables virtuellement pour venir offrir des options, des accélérateurs ou des pièges durant le parcours.

Parallèlement, Nintendo précise que l'expérience Mario Kart Live : Home Circuit est d'abord conçue pour être jouée dans un environnement intérieur. Il n'est donc pas encore sûr de pouvoir utiliser le kart dans une cour ou sur une terrasse. Reste qu'il faudra tester le jeu dans les prochains jours afin d'en explorer le concept et ses limites.