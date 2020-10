Ces lunettes vous empêchent de vous déconcentrer au travail

Des lunettes censées «booster votre productivité et votre concentration». Voici la dernière idée mise en avant sur kickstarter par la start-up Auctify Inc. Cette dernière a récolté près de 59.000 euros de la part des internautes pour financer son invention visant à rentabiliser au maximum la productivité des salariés.

Pour y voir clair, cette paire de lunettes est capable de détecter lorsque votre regard s'égare et vous le signale pour vous remettre sur le droit chemin.

Qui n'a jamais regardé les photos du petit dernier sur Instagram pendant une réunion ennuyeuse ? Ou été tenté de lancer une vidéo YouTube entre deux dossiers ? Qui ne s'est pas amusé à surenchérir aux blagues d'un collègue qui cherchait à détendre l'atmosphère ? Si vous n'entrez pas dans ces cas de figures alors ces lunettes ne sont pas faites pour vous et sans doute êtes-vous une machine conçue pour travailler sans relâche. Pour tous les autres, il est temps de filer droit.

Conçues sur les conseils de neuroscientifiques, de psychiatres et de psychologues, les Auctify Specs Smart Glasses sont pensées pour limiter la procrastination, c'est à dire remettre à plus tard ce que l'on peut faire maintenant.

Des capteurs comme un gyroscope et un micro inclus dans les branches vont pouvoir analyser en temps réel ce que vous voyez, tandis qu'un capteur relève votre pouls juste à l'arrière de l'oreille droite. Une fois ces informations combinées, les lunettes seront à même de vous prévenir en cas de déconcentration.

Heureusement, les concepteurs n'estiment pas nécessaire de porter ces lunettes dix heures par jour. Celles-ci se connectent avec une appli mobile qui permet de paramétrer les sessions anti-procrastination. Ainsi, vous pouvez régler une plage horaire ou quelques minutes pour vous concentrer sur votre tâche et éviter de répondre aux sollicitations de votre entourage ou aux centaines de mails qui viennent vous déranger. Un graphique va alors montrer en temps réel vos niveaux de concentration afin de rester le plus productif possible dans votre travail, voire réviser pour vos examens.

Proposées au prix de 237 euros en précommande, les lunettes d'Auctify devraient être commercialisées courant décembre.