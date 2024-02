Saint-Valentin 2024 : 10 idées de cadeaux High-Tech

Pour la Saint-Valentin, on n'est pas obligé d'offrir des chocolats ou des fleurs, on peut aussi miser sur la Tech pour faire chavirer les cœurs.

Micro Steelseries

Stabilité et simplicité d'utilisation sont les maîtres-mots de l'Alias, le dernier micro de chez Steelseries. Doté d'une capsule de grande taille, il capte une grande plage vocale et permet de contrôler les niveaux sonores grâce des LED directement placés sur la face visible de l'appareil. La suite logicielle Sonar, livrée avec l'Alias, est idéale pour les streamers, avec des outils facilitant notamment le mixage.

Micro Alias, Steelseries, 199,99 €

Casque huawei Freeclip

Si les écouteurs Freeclip de Huawei se distinguent, c'est essentiellement par leur design, jamais aperçu sur des modèles intra-auriculaires. Ce fameux «clip» entoure le lobe de l'oreille, sans le presser, et le casque tient alors très facilement, tout en attirant quelques regards interloqués. Mais cette audace en terme de design mérite le détour, d'autant que le son est très satisfaisant, que ce soit pour les loisirs ou le travail.

Casque Freeclip, Huawei, 199 €

Guirlande Festavia

Pour créer une ambiance intimiste ou festive ou les deux à la fois, la guirlande lumineuse Hue Festavia se montre à son avantage. Disponible en plusieurs tailles, (20m ou 40m), elle va transformer radicalement n'importe quelle pièce. Une version extérieure étanche existe également, idéale pour égayer un balcon ou un jardin.

Guirlande lumineuse Festavia, Philips Hue, à partir de 219,99 €

Mini-enceinte Skullcandy

Skullcandy, toujours proche du monde de la glisse, vient de sortir une collection baptisée Acid snow, pour célébrer les 20 ans de la marque. Directement inspirée des années 1990, la gamme comprend des casques à réduction active de bruit, des écouteurs intra-auriculaires, et des enceintes au format réduit. C'est ce modèle baptisé Kilo Wireless Bluetooth qui nous a tapé dans l'œil. Facile à transporter, solide et étanche, elle est idéale pour une balade à deux en musique ou une session plus sportive en solo.

Mini-enceinte Acid Snow Camo, Skullcandy, 49,99 €

Système Hotas Turtle Beach

La marque Turtle Beach fait un ajout de poids dans sa gamme de simulateurs de vol. Avec le VelocityOne Flightdeck. Le VelocityOne Flightdeck est un système de commande de simulation de vol HOTAS (Hands-On Throttle And Stick, ce qui signifie que toutes les commandes importantes sont accessibles depuis le manche et la manette de gaz) très performant, qui montrera son plein potentiel dans les simulateurs de vol et de combat spatial. Attention, il ne sera disponible qu'à partir du 13 février.

Système Hotas VelocityOne Flightdeck, Turtle Beach, 399,99 €

Casque Nearphone de JVC

Pour ceux qui n'aiment pas être totalement coupés du monde, les écouteur Nearphone de JVC constituent une option intéressante. De par leur structure, ils n'obstruent pas le conduit auditif, et sont donc rassurants quand on est dans les transports ou sur la voie publique. Pour autant, ils ne sacrifient pas la partie sonore et sont très adaptés à la pratique sportive car résistants à la sueur et aux projections d'eau.

Casque Nearphone HA-NP50T, JVC, 129,99 €

Barre de son LG SC9S

Pour la Saint-Valentin, offrez-vous une cure de son avec la barre SC9S de LG. Compatible Dolby Atmos et puissante, elle est autant à l'aise pour retranscrire les scènes épiques que les ambiances intimistes et sera parfaitement à son aise pour une utilisation purement musicale. Et si vous êtes déjà possesseur d'un téléviseur C2 ou C3, cette barre fera partie intégrante de votre système grâce à un support spécial vendu avec.

Barre de son et caisson de basse SC9S, LG, 799 €

Casque Focal Bathys Dune

Le casque Bathys de Focal est i, modèle haut de gamme qui a été largement plébiscité depuis sa sortie, en 2022. Il est désormais disponible dans une nouvelle finition, baptisée Dune, qui colle parfaitement à l'actualité cinématographique du moment. En contrepoint à la version Black silver, elle s'inspire, selon le fabricant français, de «la minéralité de carrières, de paysages grecs, des sables du désert, soit des espaces lumineux et délicats». Le choix des matériaux (magnésium, cuir véritable…) est un autre argument de poids en faveur de ce modèle au son délicieux, qui magnifie les graves, les aigus et les voix.

Casque audio Bathys Dune, Focal, 799 €

Carte de capture 4K AverMedia

Pour streamer sans inquiétude, le matériel a une énorme importance. Le spécialiste AverMedia a donc récemment sorti une carte de capture 4K en 60 images/seconde. Fonctionnant en PCI express, elle fait parfaitement le pont entre vos sessions de jeu et leur retransmission pour vos viewers sur la plate-forme de votre choix. Depuis votre console ou votre PC, les flux sont gérés de manière dédiée, pour une expérience de haut niveau.

Carte de capture vidéo 4K GC575, AverMedia, 279 €

Bague connectée Ice Ring

On connaissait les montres et les bracelets connectées, voici désormais la bague. Dévoilée par Ice-Watch, habituellement connu pour ses montres, la Ice ring permet de suivre en temps réel votre santé, votre sommeil ou de jauger vos séances de fitness.

Plutôt compacte et élégante dans son alliage de titane, elle est d'une discrétion assez bluffante, qui permet de garder votre petit côté geek pour vous.

Bague connectée Ice Ring, Ice-Watch, 199 €