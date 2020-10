Apple : suivez la présentation des iPhone 12 en direct dès 19h

Après avoir présenté ses Apple Watch en septembre, place aux iPhone 12 pour Apple. La compagnie calfornienne tiendra ce mardi une keynote dédiée à sa nouvelle gamme de smartphone. Mais des surprises sont aussi prévues. CNEWS suivra et commentera en direct dès 19h, cet événement traditionnellement scruté par plusieurs millions de fans.

La vidéo de la conférence est ainsi disponible en streaming dans ce direct.

19h48 - l'iPhone 12 Pro et 12 Pro Max se dévoilent

On retrouve les principales caractéristiques de l'iPhone 12, mais les 12 Pro et 12 Pro max s'enrichissent de meilleurs écrans (Oled), mais aussi d'un équipement photo reposant sur trois objectifs. Le Pro Max propose une version enrichie avec l'ajout d'un téléobjectif plus performant.

Une appli photo (disponible plus tard) permettra d'avoir un contrôle total sur les images. Baptisée RAW Pro elle permettra de traiter les photos au format RAW afin de se livrer à des retouches de qualité professionnelle.

Il sera également possible d'enregistrer des vidéos au format HDR 10 bits, pour un rendu plus riche et naturel des couleurs. L'enregistrement en 4K à 60 images par seconde en HDR sera disponible. Les cinéastes pourront même éditer les vidéos en Dolby Vision et d'appliquer des filtres.

Le capteur LiDAR déjà présenté sur le dernier iPad Pro sera intégré au bloc photo dorsal des iPhones 12 Pro. Un système qui agit comme un scanner afin de rendre les exépriences en réalité augmentée plus réalistes. Surtout, le LiDAR devrait permettre d'augmenter la qualité des photos en basse lumière, aussi bien du côté de l'autofocus que de l'exposition.

19h43 - apple présente son iphone 12 mini

L'iPhone 12 Mini est présenté comme le plus petit smartphone 5G au monde sur le marché. Il s'appuie sur un écran de 4,7 pouces, comme l'iPhone SE, mais en suivant le modèle design des écrans à encoches et de ses grands frères de la gamme iPhone 12. Il sera proposé au prix de 699 dollars (le prix en euros n'a pas encore été communiqué).

Apple promet de recycler 100 % des matériaux rares

Dans une parenthèse écologique, la keynote met en avant plusieurs opérations réalisées par Apple pour limiter son empreinte environnementale. La firme annonce notamment recycler 100 % des matériaux rares utilisés sur les iPhone.

19h30 - Le processeur A14 Bionic sera gravé en 5 nanomètres

Il s'agit du premier processeur au monde gravé en 5 nanomètres. Un niveau qui n'est actuellement pas atteint par la concurrence sur aucun mobile. Le Neural Engine de l'A14 peut réaliser 11 trillions d'opérations par seconde.

L'A14 Bionic promet d'offrir des jeux de qualité «digne des consoles», affirme Apple. Une partie de League of Legends Wild Rift est ainsi montrée par Riot Games pour démontrer ses capacités même pour des parties d'e-sports en 5G.

19h23 - ET voici les iPhone 12

A la manière des iPad Pro, les iPhone optent pour des lignes plus tendues et abandonnent leurs tranches arrondies. Un design qu'Apple avait notamment exploré avec l'iPhone 4.

L'écran est promis comme étant le plus dur et résistant du marché. Baptisé Ceramic Shield (bouclier céramique) capable de résister davantage à des chutes depuis une table ou notre poche.

19h20 - L'iPhone entre dans l'ère de la 5G

Dernier constructeur à ne pas avoir encore présenté de smartphones compatibles avec la 5G, Apple promet désormais de rattraper son retard sur ce point. Tous les iPhone 12 seront compatibles avec la 5G, précise Apple.

19h05 - la keynote débute avec le homepod mini

Apple ouvre sa conférence en musique avec une nouvelle version de son enceinte HomePod. Une version «Mini» capable de générer un son à 360°. Apple lancera ce modèle pour 99 dollars (le prix en euros n'a pas encore été communiqué).

Apple promet une expérience étonnante pour une enceinte de cette taille, grosse comme une orange. Un écran digital comme sur le HomePod original sera présent, tandis que l'assistant vocal Siri sera encore de la partie pour piloter son abonnement Apple Music à distance ou encore l'interroger sur différentes interactions (météo, culture générale, ouvrir des apps ou envoyer des messages sur son iPhone à distance). Apple explique également qu'il sera possible d'envoyer des messages groupés à tous les membres de sa famille qui possèdent un appareil Apple connecté au HomePod Mini. Un pas de plus dans la domotique pour Apple.

18h - le plein d'infos avant la keynote

Parmi les choses acquises autour de cet événement, Apple devrait lever le voile sur trois, voire quatre versions de l'iPhone 12, dont une surnommée «mini» par la presse spécialisée et qui devrait être proposée à moins de 750 euros.

Le reste de la gamme se déclinera à la manière des iPhone 11, c'est-à-dire avec un modèle doté d'un écran de 6,1 pouces pour l'iPhone 12 à environ 850 euros, et deux autres modèles premium les 12 Pro et 12 Pro Max qui devraient dépasser les 1.000 euros. Si l'encoche de l'écran, devenue la signature des iPhone premium depuis l'iPhone X, pourrait être légèrement amincie, beaucoup attendent un changement de design général sur ces mobiles.

Un casque audio en tête ?

Autre sujet de buzz, la commercialisation du premier casque audio officiel de la marque à la pomme. Un produit sur lequel Apple travaillerait depuis plus de deux ans, tandis que la marque Beats (rachetée par Apple pour 3 milliards de dollars en 2014) aurait aidé à la sa conception. Apple complèterait ainsi sa gamme d'appareils audio, à l'image des AirPods et du HomePod. A noter que l'enceinte d'Apple pourrait aussi profiter d'un lifting, voire d'une nouvelle déclinaison dans une version plus compacte. Là encore, la conférence devrait nous en apprendre plus.

Apple TV+ sur le devant de la scène ?

On attend également quelques annonces du côté des programmes, séries et films financés par Apple dans le cadre de son service Apple TV+. On se souvient des premières images -dévoilées lors de la WWDC - de son ambitieux projet autour de la série de SF «Fondation», tirée des romans cultes d'Isaac Asimov. La conférence Apple serait ainsi l'occasion de faire le point sur ce service plus d'un an après son lancement, mais aussi d'évoquer d'autres projets en cours.