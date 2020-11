Jeux vidéo : 36 millions de Français y jouent en 2020

La France, nation de gamers ? L'Hexagone compte 36,46 millions de joueurs et joueuses. Et l'année 2020, ponctuée par les confinements forcés ou volontaires face à la pandémie, a renforcé la pratique de ce loisir culturel.

Une nouvelle étude menée par le SELL (Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs), publiée ce mercredi 4 novembre, met ainsi en avant nos habitudes face aux jeux.

«Heureusement que le jeu vidéo était là, pour offrir à des millions de Françaises et de Français un moment de partage, de plaisir, d’évasion, au cœur d’une crise faite de stress et d’isolement. Le jeu vidéo est un divertissement qui rassemble. La période l’a rappelé comme une évidence. Plus de la moitié des joueuses et joueurs l’ont déclaré : le jeu vidéo leur permet de créer du lien social», souligne Nicolas Vignolles, délégué général du SELL.

Une parité toujours présente

Premier enseignement, l'âge moyen des joueurs réguliers est de 39 ans cette année, un chiffre qui rajeuni par rapport à 2019 où il était de 40 ans. Surtout, le jeu vidéo est un loisir d'adultes puisque 88 % des joueurs ont plus de 18 ans, tandis que les 12 % restant concernent les 10-17 ans, les enfants plus jeunes n'étant pas comptabilisés ici. En outre, sur l'ensemble des joueurs réguliers, 53 % sont des hommes et 47 % sont des femmes.

Du côté des joueurs occasionnels, qui ne jouent qu'une fois par semaine, les chiffres sont sensiblement identique, toutefois la parité est atteinte avec 50 % de femmes et 50 % d'hommes aux manettes, avec un âge moyen qui atteint ici les 40 ans.

Le smartphone support préféré pour jouer

Dans les faits, les Français multiplient les supports pour jouer. Ainsi, le smartphone prédomine toujours et fédère 53 % des joueurs, qui tandis que 49 % déclarent également jouer sur ordinateurs, 45 % sur consoles de salon, 28 % sur les tablettes et 19 % sur les consoles portables.

Plus loin, l'étude révèle également les genres que les Français affectionnent. Sans surprise, les jeux occasionnels sur mobiles sont largement en tête et récoltent 38 % des suffrages, viennent juste après les jeux de plates-formes (26 %), les jeux d'aventure et de rôle (25 %), les jeux de course (21%), les jeux de stratégie (20 %), les jeux de tirs ne fédérant que 15 % des joueurs. Un résultat pour ce dernier compte-tenu de leur surexposition auprès des jeunes joueurs pour des titres comme Fortnite.

© SELL

Des chiffres à mettre en corrélation avec les tranches d'âges. Puisque chez les adultes, les trois quarts des sondés (76 %) déclarent jouer seul, une proportion réduite à 50 % chez les enfants de 10 à 17 ans, dont 30 % préfèrent jouer à plusieurs en ligne. D'ailleurs, 68 % des parents se disent attentifs à la pratique des jeux vidéo par leurs enfants. Et à l'heure du reconfinement, la dimension familiale et sociale du jeu vidéo est également bien perçue par les Français. Ainsi, «plus d’un joueur sur deux (52%) considère que la pratique du jeu vidéo permet de créer du lien social. Tandis que 72% des Français considèrent le jeu vidéo comme un loisir pour toute la famille», conclut le SELL dans son étude à retrouver sur son site.