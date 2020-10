Noël 2020 : les meilleurs jeux Switch à offrir

Alors que le petit père Mario fête ses 35 ans cette année, la Switch a su tirer son épingle du jeu tout au long de l'année 2020. Voici notre sélection des meilleurs jeux à (s')offrir sur la console de Nintendo.

Les tarifs indiqués sont les prix de vente publics recommandés et ne tiennent pas compte des rabais et promotions proposés par les revendeurs.

Pikmin 3 Deluxe

Attention, chef d'œuvre. Née en 2001 sur Game Cube, la saga Pikmin reste l'une des franchises très chères au cœur de Shigeru Miyamoto. Car celle-ci recèle tout ce qui a pu compter dans la vie du créateur de Mario et Zelda : exploration, découverte de la nature, amitiés sont ici les thèmes exploités dans Pikmin qui partage aujourd'hui toute sa poésie dans un troisième opus canonique.

Déjà sorti en 2013 sur Wii U, Pikmin 3 revient dans une version estampillée Deluxe pour profiter du succès de la Switch et rencontrer un plus large public. Un titre qui le mérite sincèrement. Pour les joueurs qui découvriraient cette licence, retenez que Pikmin vous invite à faire la connaissance de petits êtres prêts à tout pour vous aider. Dans Pikmin 3, se présentent à nous trois petits extraterrestres dont le vaisseau spatial s'écrase malencontreusement sur notre planète. Chacun fera la connaissance de drôles de créatures possédant diverses propriétés (conduire l'électricité, devenir dur comme de la pierre, résister au feu...). Autant davantages dont il faudra tirer partie pour survivre et réussir à reconstruire leur vaisseau, pour revenir sur leur planète. Construit comme un jeu de réflexion et une ôde à l'aventure, Pikmin 3 Deluxe était l'un des joyaux de la Wii U, il compte désormais parmi ceux de la Switch.

Pikmin 3 Deluxe, Nintendo, 49,99 euros.

Mario Kart Live : Home Circuit

Concept hybride présenté comme un jouet-vidéo par ses créateurs, Mario Kart Live : Home Circuit est l'une des curiosités de l'année sur Switch. Quand un véritable kart radiocommandé rencontre une expérience en réalité augmentée inédite, on découvre ce Mario d'un nouveau genre. Il est ainsi possible de créer des circuits chez soi (mais pas dehors) dans toutes les pièces de la maison grâce au petit véhicule comportant une caméra grand angle et les tracés prennent vie à l'écran pour de véritable courses, puisque l'univers de Mario Kart va venir se superposer à la réalité.

On apprécie ici la capacité de Nintendo à innover pour proposer des expériences amusantes. Si certains points restent à parfaire (comme l'ajout de contenu), ce titre pensé pour les plus jeunes (dès 6 ans) s'annonce comme l'un des jeux de Noël. A noter qu'il est possible d'affronter d'autres joueurs (jusqu'à quatre au total) à condition de disposer chacun d'un kart et d'une Switch.

Mario Kart Live : Home Circuit, Nintendo, 99 euros.

Animal Crossing : New Horizons

Qui ne rêve pas, surtout en ce moment, de partir vivre sur une île déserte ? C’est le voyage que propose Animal Crossing : New Horizons, titre phare dans la galaxie Nintendo, disponible sur Switch. Ce simulateur de vie commence alors que l’on pose ses valises sur une île paisible et presque déserte, mais déjà quelques autres voyageurs nous accompagnent. On va donc ici commencer par installer sa tente et apprendre le b-a-ba de la survie en milieu, non pas hostile, mais paradisiaque. Tout un concept à des années lumières de l’âpreté d’un Koh Lanta.

Reste qu’on se prend rapidement au jeu. Il y a toujours une ressource à collecter, un service à rendre à l’un de ces gentils habitants, un objet à crafter… Le tout dans un monde sans arme ni haine ni violence mais avec Nook Miles et Clochettes. On s’interrogerait presque sur la portée philosophique de cette aventure ou les échanges commerciaux remplacent la distribution de mornifles à son prochain. Peut-être la clé du succès de la série Animal Crossing, qui semble être en fin de compte très en phase avec notre époque (et notre géographie).

Animal Crossing : New Horizons, Nintendo, 49,99 euros.

Mario Paper : The Origami King

La Switch tient désormais son Paper Mario, mais cet opus sous-titré The Origami King. Un jeu d’aventure qui, comme ses aînés, se met en quatre pour mieux nous plier en deux. Tout commence lorsque le duo Mario-Luigi se rend au château de la princesse Peach afin de répondre présent à un curieux festival organisé en sa demeure. Mais leur intention de faire la fête tourne court lorsque les deux compères découvrent qu’il s’agissait d’un piège organisé par un certain Olly, autoproclamé roi des Origami.

Se définissant davantage comme un jeu d'aventure que comme un RPG, cette nouvelle orientation n’entache en rien les qualités de ce jeu. A commencer par son humour omniprésent, où de nombreuses lignes de dialogues amuseront les joueurs quel que soit leur âge. Cette fraîcheur est d’ailleurs la grande force de ce Paper Mario, toujours prompt à offrir des situations amusantes et ridicules (dans le bon sens du terme). Un titre attachant et réussi qui sait d’ailleurs faire oublier le côté répétitif de ses combats.

Paper Mario : The Origami King, Nintendo, 49,99 euros.

Prinny 1 & 2 : exploded and reloaded

Devenus des jeux cultes sur la PSP de Sony, Prinny 1 et 2 sont disponibles dans une compilation regroupant ces deux titres sur Switch. Un retour en grâce pour ces pingouins survoltés de l'enfer (baptisés Prinnies) qui s'embarquent dans des aventures aussi extravagantes qu'épineuses. Car ces deux jeux de plates-formes donneront du fil à retordre même aux joueurs expériementés. On salue ici l'univers déjanté créé par Nippon Ichi Software, studio japonais bien connu des amateurs de Disgaea, dont Prinny s'affiche comme un spin-off.

Entre la recherche d'une recette pour réaliser le dessert utlime et l'enquête pour retrouver un voleur de petites culottes, le joueur devra affronter des centaines d'ennemis et enchaîner les combos contre des boss complètements fous. Une ambiance du tonnerre qui devrait déchaîner les passions.

Prinny 1 & 2 : Exploded and Reloaded, Nis America, 59,99 euros.

streets of rage 4

Il y a des projets pour lesquels on a une affection toute particulière. La résurrection de la saga Streets of Rage, 26 ans après le dernier épisode, avait de quoi titiller notre petit cœur de fan. Alors que la mode est au remake, les développeurs (français pour certains, cocorico) de ce 4e opus ont voulu nous offrir une suite à la hauteur.

Techniquement, l'évolution depuis 1994 est spectaculaire. Manette en main, les sensations sont excellentes. Le jeu a une vraie identité visuelle, avec des décors splendides. Grâce à de nouvelles possibilités de combos, des coups spéciaux impressionnants, et une partition musicale très inspirée, Streets of Rage 4 réussit totalement son pari. Le titre devrait donc réunir sans problème les vieux gamers et les plus jeunes sous la même bannière, celle du fun, notamment grâce au mode coop (en ligne à deux joueurs et hors ligne à quatre joueurs).

Streets of Rage 4, DotEmu, 24,99 euros.

The Last Blade : Beyond the Destiny

Pour les petits budgets, les enfants et les retrogamers, le jeu de baston The Last Blade : Beyond the Destiny est disponible sur Switch. Une excellente réédition du titre sorti en l'an 2000 sur Neo Geo Pocket Color. Un jeu de légende au style enfantin, dérivé de la saga culte développée dans les épisodes 1 et 2 sur la Rolls des consoles, la Neo Geo. Cet épisode dédié à la portable de SNK n'a pas à rougir de ses aînés car malgré les contraintes techniques de la petite console il s'agit d'une véritable perle.

Si le titre se joue avec la croix directionnelle et deux boutons, on ne peut qu'être surpris par l'incroyable diversité des coups proposés, tandis que chaque combattant possède ses propres techniques. Point positif (et contrairement à la version originale) il est possible d'y jouer à deux sur une même console. On salue ici le mode story traduit en anglais. Le tout pour 7,99 euros seulement.

The Last Blade : Beyond The Destiny, SNK, 7,99 euros sur l'eshop de la Switch.