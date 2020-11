Facebook ouvre le Club des parents connectés

Alors que 83 % des parents «aimeraient contrôler et accompagner davantage l’expérience en ligne de leurs enfants» selon une récente étude Ipsos pour Facebook, le géant des réseaux sociaux lance aujourd'hui un groupe dédié et baptisé le Club des parents connectés.

Un projet qui se concrétise avec le soutien des associations e-Enfance, Génération Numérique et l’UNAF qui accompagnent déjà les parents au quotidien. L'idée est ici d'ouvrir un espace de discussion et des «cafés virtuels» pour sensibiliser les parents et répondre à leur question quant aux usages des écrans, des réseaux sociaux, des jeux vidéo, mais aussi de problèmes tels que le cyberharcèlement, les bons usages de l'Internet, les fake news, etc.

«Il est de notre responsabilité de suivre le rapport des enfants au numérique et, sur ce point, les parents sont souvent dépassés», explique Michelle Gilbert, directrice de la communication de Facebook France qui précise que plus de 2 millions de parents français sont déjà dans divers groupes qui s'interrogent sur ce type de sujets, tandis que le premier confinement a vu arriver 700.000 nouveaux inscrits sur des groupes de parents sur le réseau social.

91 % des 7-12 ans ont accès à un mobile

Près de neuf enfants sur dix âgés de 7 à 12 ans ont aujourd’hui accès à un smartphone ou une tablette en France, précise l'étude Ipsos. Parmi eux, 62 % possèdent leur propre matériel et plus de la moitié (53 %) s’en servent chaque jour. L'éducation au numérique est donc l'affaire de tous et «doit devenir prioritaire pour les parents, au même titre que l'apprentissage de l'écriture ou des mathématiques», affirme la campagne de promotion de ce Groupe que Facebook et les associations compte développer. Accessible via cette page sur le réseau, le Club des parents connectés l'est également via un site internet dédié.

Si plusieurs sujets viendront régulièrement alimenter ce Club ouvert à tous les parents, Facebook entend surtout en faire un espace de discussion, avec la participation d'experts. «Nous ne voulons pas dénaturer le fonctionnement d'un groupe Facebook, rappelle Michelle Gilbert. Les sujets d'actualités seront ouverts autour des questions que les parents pourront se poser, tandis que des astuces ou des tutoriels pourront être partagés. Nous ne nous limiterons pas à Facebook et Instagram ou WhatsApp [NDR : propriétés de Facebook], et nous pourrons traiter aussi des autres réseaux sociaux comme TikTok par exemple. Les parents doivent s'approprier cet espace de discussion, mais la parole sera également donnée aux jeunes pour témoigner».

Un groupe également soutenu dans sa démarche par le gouvernement. «Le dialogue parental est la clef de voûte de l'éducation des jeunes au numérique. Il faut accompagner cette première génération de parents qui fait face à leurs enfants connectés. Un espace numérique dédié à la parentalité qui rassemblera des experts, des éducateurs, des parents pour échanger ensemble et de façon bienveillante s’inscrit complètement dans cette démarche d’accompagnement et de soutien si importants pour les parents», conclut Adrien Taquet, secrétaire d’Etat en charge de l’Enfance et des Familles.