Helight Sleep : la lumière rouge pour trouver le sommeil

C'est une veilleuse high-tech qui aurait certaines vertus. La société lyonnaise Helight vient de commercialiser un petit dispositif qui favorise notamment la sécrétion de mélatonine, hormone qui régule le sommeil.

Baptisée Helight Sleep, ce petit appareil est à placer sur la table de chevet. Une fois activé, il émet une lumière rouge pure «durant 28 minutes, soit le temps moyen pour s'endormir une fois sous la couette, selon une étude menée dans 16 pays», explique Jérôme Grange, cofondateur d'Helight.

Créé avec plusieurs chercheurs et Jean-Marc Moncorger, docteur en sciences cognitives, cette technologie s'appuie sur l'usage de la lumière rouge déjà utilisée dans le domaine médical par la photobiolumination pour favoriser notamment la cicatrisation. «Il s'agit d'un dispositif inoffensif, puisqu'il s'appuie simplement sur la diffusion d'une lumière rouge à 630 nanomètres, soit la longueur d'onde naturelle du soleil lorsqu'il se couche. On envoie donc un signal universel au cerveau pour l'endormissement. Cette lumière a pour effet de nous relaxer.»

Christophe Lambert en mécène

Un produit d'ailleurs soutenu par l'acteur Chritophe Lambert. «Le marché du sommeil est gigantesque au niveau mondial. Mais c’est aussi un marché grandissant, car nos modes de vies font que nous dormons de moins en moins, ce qui est un vrai problème pour notre santé. Et ce n’est pas la situation actuelle qui va inverser cette tendance bien au contraire malheureusement. Le stress lié au confinement ou à l’incertitude ambiante ne fait qu’accentuer les problèmes de sommeil de millions de gens. Donc il me semble que Helight apporte une réponse pertinente sur ce marché avec une solution innovante, hyper simple d’utilisation et accessible à tous», commente ainsi le comédien qui investit régulièrement dans les start-up.

«Ce n'est pas magique, c'est biologique», renchérit Jérôme Grange, qui souligne également que cette solution ne résout pas tous les problèmes liés au sommeil et qu'elle ne fonctionne pas à 100 % sur chacun d'entre nous.

«Dans certains cas, certains personnes nous confient que ça fonctionne dès la première nuit. Parfois, les effets sont perceptibles sur la durée, quand d'autres personnes ne perçoivent aucun changement. Toutefois, il est aujourd'hui intéressant de voir les effets relaxant de la lumière rouge après avoir été surexposé à la lumière bleue de nos écrans», explique-t-il.

Il est à noter que d'autres sociétés proposent différentes solutions misant sur la luminothérapie et les bien faits de certaines lumières.

Helight Sleep, Helight, 89 euros.

Retrouvez toute l'actualité Numérique ICI