Cette appli révolutionnaire traduit les miaulements de votre chat

Quel propriétaire de chat n'a pas franchement rêvé un jour de pouvoir comprendre son félin lorsqu'il miaule ? Pour les aider à éclaircir ce mystère, un ancien ingénieur d'Amazon a mis au point «MeowTalk», une application révolutionnaire de traduction.

Cet outil, qui vise donc à retranscrire «le langage félin vers le langage humain», est l'oeuvre de Javier Sanchez.

Dans un reportage d'une chaîne d'information locale de la ville de Seattle (Etats-Unis), cet ingénieur pour le moins audacieux explique que «MeowTalk» - que l'on pourrait traduire en français par «Conversation Miaou» est même déjà à un stade relativement avancé.

Pour autant, et bien que l'application soit en effet déjà disponible sur Apple et Androïd (version bêta), la traduction qu'elle propose reste encore limitée.

