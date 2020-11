L'Oréal se lance dans le maquillage virtuel pour embellir les visioconférences

A défaut de pouvoir vendre mascara et rouges à lèvres directement en boutiques, L'Oréal a décidé de rebondir en proposant des solutions de maquillage en réalité augmentée.

L'idée est alors de pouvoir apparaître maquillée à l'écran (sans vraiment l'être) lorsque vous participez à une visioconférence par exemple. L'outil s'appelle Signature Faces et invite d'abord à faire des essais devant sa webcam qui sert ici de miroir virtuel à la manière des filtres proposés sur Snapchat ou TikTok.

L'Oréal met alors à disposition une palette de produits cosmétiques : fard à paupières, faux-cils, rouge à lèvres... sont ici accessibles via dix filtres gratuits. Votre visage se voit alors ajouté les différents maquillages en réalité augmentée. Surtout, il est possible d'importer ce service sur les différents logiciels et applis de visioconférence, comme Teams, Zoom, Skype ou encore Google Meet.

Il faut toutefois télécharger l'appli Snapcam (créé par Snapchat), pour y accéder et ensuite ajouter des filtres à votre webcam. Pour un usage plus rapide, il est même possible de les utiliser sur Instagram ou Snapchat, directement en se rendant sur le compte officiel de L'Oréal.

Un milliard de visites en 2020

Si l'outil du géant de l'industrie cosmétique est arrivé ce mois-ci sur les plates-formes de visioconférence, celui-ci n'est pas nouveau. Mais les confinements successifs dans les différents pays ont mis en lumière cette application. Le nombre de visites en 2020 a ainsi été multiplié par cinq par rapport à 2019, atteignant déjà le milliard avant la fin de l'année.

Confinées, les femmes en profitent ici pour faire des tests beauté, ordinateurs et smartphones devenant les nouvelles coiffeuses et les nouveaux miroirs à maquillages de l'ère numérique.