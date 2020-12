Le rappeur Travis Scott aurait gagné 20 millions de dollars grâce à Fortnite

Vu par plus de 27,7 millions de joueurs-spectateurs, le concert virtuel géant donné par Travis Scott en avril dernier sur le jeu Fornite lui aurait rapporté la somme de 20 millions de dollars, soit environ 16,6 millions d'euros.

Un chiffre avancé par Forbes qui consacre cette semaine sa Une au célèbre rappeur américain. Le média s'appuie sur une source anonyme, mais affirme que le concert «Astronomical» organisé sur trois jours a été très lucratif pour l'artiste.

Ce dernier n'avait pas pris l'événement à la légère et avait d'ailleurs su s'approprier les codes du célèbres jeu vidéo pour en faire une expérience totalement immersive avec une scène géante et des effets spéciaux qu'il n'aurait jamais été possible de produire dans une salle de concert ou un stade. Le chanteur s'était même fait grandir en donnant à son avatar virtuel une taille 1.000 fois plus grande que celle des joueurs de Fortnite.

Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à l'événement Travis Scott !





Après cinq représentations, 27,7 millions de joueurs uniques ont participé à cette expérience plus de 45,8 millions de fois ! pic.twitter.com/lu1FD21Fea — Fortnite officiel (@FortniteFR) April 27, 2020

Si Forbes avance également que la rappeur gagnerait 10 millions de dollars chaque année en sponsoring de la part de Nike, Travis Scott a su s'approprier une nouvelle forme de communication.

Plus lucratif qu'un concert classique

«Pour Epic, cela a prouvé que l'entreprise était en bonne voie pour devenir plus qu'un simple fabricant de jeux vidéo. Pour Scott et, vraiment, pour toute l'industrie de la musique, cela a ouvert la voie à une nouvelle source de revenus. Scott a gagné environ 20 millions de dollars pour cela, un chiffre qui inclus les ventes de produit dérivés, selon une source, bien plus que ce que ses concerts rapportent généralement», écrit Forbes.

Surtout, Fortnite et son monde virtuel est désormais synonyme de fortes audiences. Et 2020, année de confinements, a amplifié le phénomène auprès d'autres stars. L'été dernier le cinéaste Christopher Nolan y a organisé la projection de certains de ses films dans une salle de cinéma virtuelle, avant la sortie de Tenet. Même Joe Biden, nouvellement élu président des Etats-Unis, avait bâti sa propre île pour y faire campagne.

Retrouvez toute l'actualité des Jeux Vidéo ICI