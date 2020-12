«Destiny 2 : Au-delà de la lumière», l'extension la plus envoûtante du jeu de Bungie

Pensée autour d'un unviers en constante évolution, la saga Destiny s'offre en cette fin d'année une extension ambitieuse intitulée Au-delà de la Lumière.

Ce nouveau chapitre nous transporte sur Europe, lune de Jupiter bien connue, dont les reliefs de glace servent de théâtre somptueux aux péripéties des Gardiens. Il faut dire que depuis ses débuts en 2014, cette franchise a su promener les joueurs au cœur de notre système solaire, de planètes en planètes, de satellites en satellites pour alunir aujourd'hui dans ce cadre hostile et glacial, mais fascinant.

C'est d'ailleurs ce monde blanc qui, à notre sens, s'avère l'un des plus réussis de cette odyssée spatiale. Car le satellite recèle bien des secrets sous son épaisse couche de glace et ses roches silicatées, tandis qu'à l'horizon le regard tempétueux de la géante gazeuse Jupiter nous contemple.

Si vous avez suivi Destiny depuis ses débuts, sachez que ce nouveau chapitre n'est pas avare en révélations sur le passé ténébreux qui enveloppe encore son récit et l'on y fait plus ample connaissance avec l'Exo Inconnue. Un personnage que les fans de Destiny connaissent mais qui avait disparu de cet univers. Avec Au-delà de la lumière, celle-ci est de retour et confirme sa position de protagoniste central dans la saga. Bungie a d'ailleurs apporté un soin tout particulier au choix de la comédienne qui lui prête sa voix.

Elodie Fontan prête sa voix

En France, Elodie Fontan (vue dans Nicky Larson et le parfum de Cupidon (2018) ou encore Alibi.com (2017)) y livre ici sa première expérience en tant que doubleuse dans un jeu vidéo.

«C'est une franchise importante dans ce milieu et mon frère m'avais dit aimé ce jeu, donc je le connaissais déjà. En revanche, j'y ai découvert mon personnage. L'Exo Inconnue est un robot doté d'une conscience. Elle est loin des rôles que j'ai pu jouer, puisqu'elle est assez «bad ass», mystérieuse, insaisissable. On reste d'ailleurs assez flou sur ses origines et ses intentions. J'avais également la pression de ne pas décevoir les joueurs et de rester le plus fidèle possible au personnage», explique Elodie Fontan qui se dit prête à reprendre ce rôle par la suite.

Les joueurs qui évolueront aux côtés de l'Exo Inconnue pourront en apprendre plus sur le pouvoir stasique qui permet littéralement de geler ses adversaires. Une force immense et tactiquement intéressante sur le champ de bataille et qui est au centre du récit, puisque Vigris, Kall des Ténèbres, n'aura de cesse de vouloir s'en emparer.

Et la horde d'ennemis lâchée sur Europe n'est pas là pour faire de la figuration. De manière générale, la difficulté sera corsée et il faudra faire preuve de courage et de talent pour triompher des nombreux challenges imposés. Au chapitre des doléances, on attend toujours de Bungie d'optimiser les temps de chargement souvent longs sur ce jeu que nous avons pu tester sur une PS4 classique. On espère les voir optimisé par la suite, notamment pour les possesseurs de PS5 ou de Xbox Series X qui promettent déjà de réduire considérablement cette étape.

Si Destiny 2 jouit toujours d'une ambiance soignée et de combats nerveux et intenses pour les adeptes de multijoueurs dans un univers persistant, cette extension Au-delà de la lumière est à saluer. D'abord pour son cadre magnifique finalement plus varié qu'il n'y paraît de prime abord, mais aussi pour son scénario. Bungie y dissémine en effet de nombreux secrets pour mieux étendre la mythologie de Destiny, tout en semant les graines de prochains récits qu'on espère voir prendre de l'ampleur.

Destiny 2 : Au-delà de la lumière, Bungie, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC et Stadia.

