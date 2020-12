Des versions minimalistes de la Nativité du Christ enflamment Internet

Des crèches pour le moins surprenantes. En ce début de mois de décembre, les internautes ont découvert des produits minimalistes qui visent à reproduire la naissance de Jésus-Chris. Un style qui tranche avec le folklore habituel des traditions chrétiennes.

Sur Twitter, Kirby Jones a ainsi partagé le 5 décembre des exemples, dans lesquels Joseph n'est qu'une boule noire et les rois mages sont des briques de bois. Il n'en a pas fallu plus pour que les internautes s'amusent de ces créations, et se mettent à fabriquer les leurs.

Last night I discovered “minimalist nativity sets” and I am WEEPING pic.twitter.com/XuRoGq8i1v — Kirby Jones (@kejones_) December 5, 2020

Tout est bon pour recréer sa propre crèche maison. Une enseignante de physique a par exemple utilisé des piles pour représenter Jésus, ses parents, les rois mages et les animaux. D'autres utilisateurs du réseau social préfèrent utiliser des canettes, des bonbons ou encore des bouteilles d'alcool.

Comme le montre le quotidien britannique The Guardian, le mouvement était tel que certains ont commencé à voir des crèches partout. Lorsqu'un internaute publie une photo de réglisses découpés et demande «s'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas le seul à faire ça», une autre lui répond : «j'ai cru que tu fabriquais une scène de la Nativité minimaliste». De quoi donner des idées d'activités ludiques pendant les vacances qui approchent, ou en cas de repas de Noël un peu trop long.

A final festive #WhatsInMyTray for the end of term. I made a physics prep room minimalist nativity scene. pic.twitter.com/kgLTa3rkdB — Rachel Chilton (@labtech666) December 11, 2020