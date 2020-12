Noël 2020 : les cartes cadeaux originales à offrir à la dernière minute

Entre couvre-feu à 20 h et télétravail, les courses de Noël pourraient bien s'avérer plus compliquées que les autres années. Pas de panique, le marché des cartes cadeaux propose une foule de suggestions et de nouveautés bien pensées à acheter jusqu'à la dernière minute, et qui conviendront à tous les profils. Tour d'horizon.

Pour trouver la bonne idée sans s’arracher les cheveux, ces cinq cartes cadeaux couvrent la plupart des centres d’intérêt et permettront d’offrir aussi bien des voyages, que des sorties culturelles ou encore une virée de 24 h dans hôtel de luxe à deux pas de chez soi, et sans payer le prix fort. Autant de sorties qui ont manqué à un grand nombre de citoyens. Et pour faire face aux incertitudes, ces cartes valables sur le long terme éviteront d’être pris par le temps. Les adeptes du Made in France seront eux aussi servis, grâce à la toute nouvelle carte cadeau de la Boutique Française, afin de faire le plein d’accessoires de mode, de cosmétiques et même de déco. Les plus indécis pourront se tourner vers la carte tout-en-un dotée de 140 000 activités et séjours partout en France spécialement lancée par Wonderbox à l'occasion des fêtes.

Des billets d’avion sous le sapin

En manque d'évasion ? Les accros aux voyages rongent leur frein depuis déjà plusieurs mois. Bonne nouvelle, ils peuvent prendre le temps d’échafauder leur prochain séjour. Pour leur permettre de réaliser leur plan, le comparateur de billets Ulysse Travel a lancé, il y a deux ans, une carte cadeau spécialement destinée à offrir des billets d’avion. Valable deux ans, utilisable en une ou plusieurs fois, elle donne accès à tous les billets d'avion disponibles sur le site - soit à plus de 450 compagnies aériennes – et permet de s’envoler vers toutes les destinations du monde. Il ne reste qu’à charger la carte du montant de son choix, entre 20 et 5000 euros.

Carte cadeau Ulysse, ente 20 et 5000 euros.

Toute la culture en boîte

Alors que la crise sanitaire a largement bousculé l’agenda des sorties culturelles, nombre de Français n’attendent qu’une chose : reprendre une vie culturelle normale. S’il est difficile de se projeter en ce moment, pourquoi ne pas offrir un coffret 100 % culture valable sur le long terme. La start-up Cultur’ In the city propose pour les fêtes des box Noël valables plus de 3 ans, et donnant accès à des places de spectacle ou de concert ou des entrées au musée. Pas besoin de choisir à la place du bénéficiaire, il aura tout le loisir de trouver un rendez-vous culturel en fonction de ses centres d’intérêt au sein de plus de 1000 lieux et institutions partout en France. Et pour ceux qui ne jurent que par le théâtre, le one-man show, la musique ou encore les expositions, la start-up propose également des box 100 % thématisées.

Box Joyeux Noël, deux formules (59 ou 99 €), Cultur’ In the city.

Une escapade de 24 h dans un Hôtel de luxe près de chez soi

Quoi de mieux que d’offrir une bulle d’oxygène qui ne nécessitera pas de logistique, de voyage en voiture et de longue distance ? Pour les adeptes d’expérience unique mais pas de la logistique, Staycation a eu la bonne idée de lancer en 2017 son concept d’escapade de 24 h près de chez soi, dans des hôtels 4 ou 5 étoiles, à des tarifs très avantageux. Proposées à Paris, dans le sud-est de l’Hexagone et à Lyon et sa région, ces mini-aventures sont à offrir sans l’ombre d’un doute. La start-up propose des cartes cadeaux valables un an, utilisables en une ou plusieurs fois et à charger du montant de son choix, à partir de 50 euros.

Carte cadeau Staycation, à partir de 50€.

La carte cadeau du Made in France

De plus en plus de Français plébiscitent une consommation locale et responsable. Dans ce contexte, plus que jamais le Made in France a la cote. Spécialiste en la matière, la plate-forme Ma boutique française, qui référence une foule de pépites, vient de lancer sa carte cadeau. Une carte à charger d’un montant de 20, 50, 80, 100 ou 120 euros qui donne accès à des milliers de produits – accessoires, mode, cosmétiques, déco, life style homme, femme et enfant – fabriqués intégralement dans l’Hexagone. Plus de 250 marques bien connues ou de jeunes créateurs sont ainsi accessibles. Parmi elles : Aigle, Agnès B., Saeve, Béaba, Le baigneur ou encore Môme Care.

Carte cadeau Ma boutique Française, entre 20 et 120 €.

Tout en un avec 140 000 activités rassemblées sur une carte

Bien connu du grand public, Wonderbox lance, spécialement pour les fêtes, une carte tout-en-un en édition limitée. Alors qu'il est parfois difficile de cerner les envies des membres de sa famille, cette carte mettra tout le monde d'accord. Comment ? En permettant à son destinataire de trouver son bonheur parmi 140 000 activités et séjours en France, et ce quels que soient ses centres d'intérêt. Du soin du visage au repas gastronomique en passant par une dégustation de vin, une nuit dans un 5 étoiles, une sortie au théâtre ou dans un parc d'attraction et même une virée en bateau, les activités proposées sont d'une grande variété. Valable plus de trois ans, quatre montants sont disponibles de 50 à 200 euros.

Carte Joyeux Noël, Wonderbox, à partir de 50 €.